Володимир Зеленський зустрівся з кардиналом від Папи Римського Маттео Дзуппі

Обговорили підтримку України та формулу миру.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Маттео Дзуппі – кардиналом, який прибув до України з мирною місією від Папи Римського, про це повідомляє пресслужба президента. Це другий день перебування Дзуппі в Україні, інформує ZN.ua.

Володимир Зеленський зустрівся з кардиналом від Папи Римського Маттео Дзуппі
© Офіс президента

Зеленський і кардинал Ватикану обговорили ситуацію в Україні, гуманітарну співпрацю нашої країни та Святого Престолу в межах реалізації української формули миру. Також співрозмовники порушили питання імплементацію формули та необхідність залучення до участі в Глобальному саміті миру якнайширшого кола країн.

Зеленський закликав Ватикан зробити свій внесок до українського мирного плану: «Ми вітаємо готовність інших держав і партнерів у пошуку шляхів до миру, але, оскільки війна триває на території України, алгоритм досягнення миру може бути лише українським».

Президент зазначив, що Святий Престол міг би сприяти у звільненні українських полонених та поверненні депортованих дітей.

Зеленський особливо закцентував увагу на тому, що РФ не зупиняється і продовжує й скоювати жахливі воєнні злочини проти України, останнім з яких став підрив дамби Каховської ГЕС сьогодні.

«Цей злочин несе величезні загрози й матиме страшні наслідки для життя людей та екології», – наголосив президент.

«Ворог скористається паузою для нарощування спроможностей і подальшого наступу, для нової хвилі злочинів і терору. Росія має вивести всі свої війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів», – так Зеленський пояснив, що припинення вогню й замороження конфлікту не
призведе до миру.

Глава держави наголосив, що лише об’єднання зусиль, дипломатична ізоляція й тиск на РФ здатні вплинути на агресора й принести справедливий мир на українську землю.

Кардинал своєю чергою висловив солідарність Папи Франциска з українським народом і запевнив у готовності Святого Престолу долучитися до пошуку шляхів реалізації зазначених гуманітарних ініціатив. Маттео Дзуппі передав Володимиру Зеленському лист від Папи Римського Франциска.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





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