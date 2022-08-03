Тут ні**я немає: показові фото "російського світу" в захопленому Херсоні

У Міноборони США вважають, що Україна зможе звільнити захоплений Росією Херсон до кінця вересня. Окупанти влаштували у місті тотальний дефіцит та нестачу найнеобхіднішого.

Відповідні фото опубліковано у Telegram-каналі "Ріа-Мелітополь", інформує Апостроф.

На знімку з аптеки можна побачити оголошення, що медикаменти не завозяться. Також у місті процвітає підпільна торгівля алкоголем, продуктами та цигарками, та переведення в готівку грошей за плату в 10%.

Інші фото ілюструють крик душі місцевих мешканців: на ролетах кіоску, де раніше був ремонт мобільних телефонів, напис: "Ні**я немає, пусто!", поряд - такий самий напис.

Як повідомляв "Апостроф", професор Букінгемського університету, міжнародний експерт з європейських справ і безпеки Ентоні Гліз вважає, що з великою ймовірністю, у битві за Херсон переможе Україна, а Росія зазнає поразки.


Олена Руденко, Апостроф





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