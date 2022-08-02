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2022-08-02
"США показали зуби": Клімкін про візит Пелосі на Тайвань
Простий сигнал від Штатів добре побачили й у Кремлі, переконаний колишній голова МЗС, інформує
© Facebook/Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine
Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що організувавши візит спікерки Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі на Тайвань, Сполучені Штати Америки вдруге “показали зуби” світу. Цей сигнал чітко побачили й у Москві, написав він у Twitter.
На думку колишнього голови МЗС, напередодні США “показали зуби”, убивши в Кабулі лідера Аль-Каїди Аймана аль-Завахірі.
“США двічі показали зуби: ліквідували лідера Аль-Каїди та зробили візит спікера Конгресу США на Тайвань. Ці зуби добре побачили у Кремлі. Сигнал дуже простий: ми нікого не боїмося і знищимо всіх, хто загрожує безпеці США”, – заявив Павло Клімкін.
Максим Царук, ZN.ua