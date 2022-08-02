"США показали зуби": Клімкін про візит Пелосі на Тайвань

Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що організувавши візит спікерки Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі на Тайвань, Сполучені Штати Америки вдруге “показали зуби” світу. Цей сигнал чітко побачили й у Москві, написав він у Twitter .

На думку колишнього голови МЗС, напередодні США “показали зуби”, убивши в Кабулі лідера Аль-Каїди Аймана аль-Завахірі.