В ДПСУ розповіли, чи існують нині ознаки підготовки до наступу на Україну з боку Білорусі

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що на кордоні України з Білорусю не має змін у характері дій білоруських збройних сил.

"Чисельний склад не змінюється. Підрозділи міняються на ротаційній основі. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено", - наголосив Демченко під час брифінгу в "Укрінформі".

У прикордонних районах Білорусі військові проводять заходи з інженерного облаштування. Вони також використовують засоби радіоелектронної боротьби.