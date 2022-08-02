В ДПСУ розповіли, чи існують нині ознаки підготовки до наступу на Україну з боку Білорусі
У прикордонних районах Білорусі військові проводять заходи з інженерного облаштування, інформує
Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що на кордоні України з Білорусю не має змін у характері дій білоруських збройних сил.
"Чисельний склад не змінюється. Підрозділи міняються на ротаційній основі. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено", - наголосив Демченко під час брифінгу в
У прикордонних районах Білорусі військові проводять заходи з інженерного облаштування. Вони також використовують засоби радіоелектронної боротьби.
За його словами, ударного угруповання для відновлення наступу на Сумську та Чернігівську область нині не фіксується. Попри це, війська РФ продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти цих областей.