Війська РФ хочуть провести рок-концерт на "Азовсталі"

В тимчасово окупованому Маріуполі війська РФ планують провести рок-концерт на зруйнованому металургійному комбінаті "Азовсталь", інформує Маріупольська міська рада.

"Російські окупанти продовжують робити рекорди у своєму цинізмі. Тепер вони анонсують проведення рок-концерту на меткомбінаті, де загинули наші Герої", - йдеться в повідомленні.

У міськ раді зазначають, що російські війська за допомогою картинних заходів хочуть відволікти жителів міста від проблем, зокрема, постачання нормальної води, розмінування будинків та інше.

У Маріуполі сотні непохованих людей залишаються під завалами.