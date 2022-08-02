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2022-08-02
Війська РФ хочуть провести рок-концерт на "Азовсталі"
У місті сотні непохованих людей під завалами.
© Getty Images
В тимчасово окупованому Маріуполі війська РФ планують провести рок-концерт на зруйнованому металургійному комбінаті "Азовсталь",
"Російські окупанти продовжують робити рекорди у своєму цинізмі. Тепер вони анонсують проведення рок-концерту на меткомбінаті, де загинули наші Герої", - йдеться в повідомленні.
У міськ раді зазначають, що російські війська за допомогою картинних заходів хочуть відволікти жителів міста від проблем, зокрема, постачання нормальної води, розмінування будинків та інше.
У Маріуполі сотні непохованих людей залишаються під завалами.
Анна Конюченко, ZN.ua