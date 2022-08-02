Війська РФ хочуть провести рок-концерт на "Азовсталі"

У місті сотні непохованих людей під завалами.

Війська РФ хочуть провести рок-концерт на
© Getty Images

В тимчасово окупованому Маріуполі війська РФ планують провести рок-концерт на зруйнованому металургійному комбінаті "Азовсталь", інформує Маріупольська міська рада.

"Російські окупанти продовжують робити рекорди у своєму цинізмі. Тепер вони анонсують проведення рок-концерту на меткомбінаті, де загинули наші Герої", - йдеться в повідомленні.

У міськ раді зазначають, що російські війська за допомогою картинних заходів хочуть відволікти жителів міста від проблем, зокрема, постачання нормальної води, розмінування будинків та інше.

У Маріуполі сотні непохованих людей залишаються під завалами.


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
Мобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повісткаМобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повістка
Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"
Били по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами МарганцяБили по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами Марганця
В Сербії заговорили про «денацифікацію Балкан»В Сербії заговорили про «денацифікацію Балкан»
Загальна мобілізація: бронювання ІТ-спеціалістів спростилиЗагальна мобілізація: бронювання ІТ-спеціалістів спростили
Блок рекламы


Похожие новости
Війська РФ намагаються приховати втрати після удару ЗСУ по готелю в ХрустальномуВійська РФ намагаються приховати втрати після удару ЗСУ по готелю в Хрустальному
Російські війська можуть піти на прорив на південному напрямку – ОК "Південь"Російські війська можуть піти на прорив на південному напрямку – ОК "Південь"
Напружена ситуація на півдні: росіяни перекидають війська та шукають слабкі місця в обороніНапружена ситуація на півдні: росіяни перекидають війська та шукають слабкі місця в обороні
Війська РФ обстріляли чотири райони Харківської областіВійська РФ обстріляли чотири райони Харківської області
В Херсонській області війська РФ переодягаються у цивільний одяг та втікають з поля боюВ Херсонській області війська РФ переодягаються у цивільний одяг та втікають з поля бою
Зібрати війська за ніч та почати вторгнення: експерт розповів, наскільки швидко армія Білорусі може підготуватися до наступуЗібрати війська за ніч та почати вторгнення: експерт розповів, наскільки швидко армія Білорусі може підготуватися до наступу
Війська РФ можуть повернутися до Білорусі за два-три тижні у разі необхідності – розвідкаВійська РФ можуть повернутися до Білорусі за два-три тижні у разі необхідності – розвідка
Вздовж Антонівського мосту встановили "пірамідки": війська росії бояться нових ударів ЗСУ, фотоВздовж Антонівського мосту встановили "пірамідки": війська росії бояться нових ударів ЗСУ, фото
Окупанти тікають від Запоріжжя: відводять війська та техніку на півночі областіОкупанти тікають від Запоріжжя: відводять війська та техніку на півночі області
РФ стягує інженерні війська в Херсонську областьРФ стягує інженерні війська в Херсонську область
Последние новости
Подгружаем последние новости