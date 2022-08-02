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2022-08-02
Окупанти обстріляли з мінометів три громади в Сумській області
Постраждалих немає.
© Дмитро Живицький Сумська ОВА/Telegram
Війська РФ обстріляли з мінометів громади в Сумському та Шостинського районах Сумської області, заявив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Ніч на Сумщині була тихою. А ранок знову почався з мінометних обстрілів", - зазначив Живицький у
Вранці у вівторок, 2 серпня, окупанти завдали ударів з мінометів по Есманьській, Середино-Будській та Юнаківській громадах. Зафіксовано 14 "прильотів".
В результаті обстрілів руйнувань та постраждалих немає.
Анна Конюченко, ZN.ua