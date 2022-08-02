Окупанти обстріляли з мінометів три громади в Сумській області

Постраждалих немає.

Окупанти обстріляли з мінометів три громади в Сумській області
© Дмитро Живицький Сумська ОВА/Telegram

Війська РФ обстріляли з мінометів громади в Сумському та Шостинського районах Сумської області, заявив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Ніч на Сумщині була тихою. А ранок знову почався з мінометних обстрілів", - зазначив Живицький у Telegram.

Вранці у вівторок, 2 серпня, окупанти завдали ударів з мінометів по Есманьській, Середино-Будській та Юнаківській громадах. Зафіксовано 14 "прильотів".

В результаті обстрілів руйнувань та постраждалих немає.


Анна Конюченко, ZN.ua





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