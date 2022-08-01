"Рускій мір": окупанти будують в Маріуполі будинки без туалетів

Бетоні курники, які окупанти будують в Маріуполі під виглядом багатоповерхівок, не витримують жодних не лише будівельних, але й цивілізаційних норм. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

"Бетонні курники путіна потрохи зростають. Особливо привертають увагу не лише щилини, що замазують незрозуміло чим. Навіть не відсутність натяку на туалет/душ. А віконця на рівні підлоги. Геніальний дизайн в неменш геніальному виконанні. В порівнянні з цим, Хрущев стає на рівень радянського Гауді", - написав Андрющенко.

Нагадаємо, російські загарбники в центральному районі Маріуполя планують знести до зими 35 багатоквартирних будинків.

У Приморському районі Маріуполя російські окупанти будують “збірні бетонні курники” під виглядом багатоповерхівок - одна клітина на одну родину. Всього на 266 квартир, або на 600-700 людей. У нових спорудах навіть не намагаються облаштувати опалення, також не буде і газопостачання.

У березні, під час окупації Київщини та Чернігівщини, українців особливо вразило те, що загарбники вперше в житті побачили там унітази в будинках. Та й взагалі унітази .

У тимчасово окупованих містах росіяни «працюють» за налагодженим сценарієм: вони проникають у вцілілі квартири та крадуть побутову техніку. Відомі, зокрема, крадіжки унітазів. Згодом украдене окупанти вивозять до Росії.