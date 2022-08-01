"Рускій мір": окупанти будують в Маріуполі будинки без туалетів
Бетонні курники Путіна потрохи зростають в знівеченому загарбниками місті, інформує
Бетоні курники, які окупанти будують в Маріуполі під виглядом багатоповерхівок, не витримують жодних не лише будівельних, але й цивілізаційних норм. Про це
"Бетонні курники путіна потрохи зростають. Особливо привертають увагу не лише щилини, що замазують незрозуміло чим. Навіть не відсутність натяку на туалет/душ. А віконця на рівні підлоги. Геніальний дизайн в неменш геніальному виконанні. В порівнянні з цим, Хрущев стає на рівень радянського Гауді", - написав Андрющенко.
Нагадаємо, російські загарбники в центральному районі Маріуполя планують знести до зими 35 багатоквартирних будинків.
У Приморському районі Маріуполя російські окупанти будують “збірні бетонні курники” під виглядом багатоповерхівок - одна клітина на одну родину. Всього на 266 квартир, або на 600-700 людей. У нових спорудах навіть не намагаються облаштувати опалення, також не буде і газопостачання.
У березні, під час окупації Київщини та Чернігівщини, українців особливо вразило те, що загарбники вперше в житті побачили там унітази в будинках. Та й
У тимчасово окупованих містах росіяни «працюють» за налагодженим сценарієм: вони проникають у вцілілі квартири та крадуть побутову техніку. Відомі, зокрема, крадіжки унітазів. Згодом украдене окупанти вивозять до Росії.