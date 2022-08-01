Чиновникам дозволили помилятися в деклараціях: НАЗК змінило функціонал державного реєстру

Національне агентство з питань запобігання корупції вирішило внести зміни в Єдиний державний реєстр декларацій, дозволивши декларантам помилятися – передають у прес-службі НАЗК.

За повідомленням антикорупційного відомства у декларантів з’явилась можливість зберігати чернетку декларації, навіть якщо там є логічні помилки.

Тобто тепер можна не витрачати кілька годин або й більше на заповнення декларації, щоби зберегти чернетку. Можна зберегти вже заповнену частинку коли зручно та продовжити заповнювати декларацію з місця, на якому зупинилися.

При цьому як і раніше подати декларацію, у якій є логічні помилки декларант не зможе, поки не виправить їх. Тому навіть, якщо посадовець забув, що зберіг розділ, у якому є логічні помилки та не виправив їх, подати декларацію в такому вигляді не вийде.

На думку відомства, нововведення спростять механізм подачі декларації і НАЗК, таким чином, «йде назустріч доброчесним посадовцям».