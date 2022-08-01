З параду у Москві - на війну в Україну: ЗСУ на Харківщині взяли цікаві трофеї, фото

Російське окупаційне військо у повномасштабній війні проти України втрачає тисячі одиниць техніки: її ЗСУ або знищуть, або забирають як трофеї. Нещодавно бійці з 93 ОМБр "Холодний Яр" "затрофеїли" парадну техніку країни-терориста РФ, інформує Апостроф.

Світлини опублікували в пресслужбі Стратегічних комунікацій ЗСУ.

Українські військові у боях під Ізюмом у Харківській області не тільки завдали ворогу значних втрат у живій силі, а ще й здобули трофеї - військову техніку росіян, яка ще кілька місяців тому їздила Красною площею у Москві.

Тепер російська військова техніка перейде на озброєння ЗСУ й допоможе знищувати ворогів на українській землі.


Ліза Бровко, Апостроф





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