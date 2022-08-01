Одинадцять правоохоронців працюють на ворога у Бердянську та Генічеську: їм повідомлено про підозру

Зрадники проводили обшуки за місцем проживання колишніх колег та вивозили цінне майно

Одинадцять правоохоронців працюють на ворога у Бердянську та Генічеську: їм повідомлено про підозру
Поліцейських підозрюють у держзраді
© Depositphotos/hurricanehank

Державне бюро розслідувань заочно повідомило про підозру у державній зраді одинадцяти працівникам правоохоронних органів з тимчасово окупованих територій Запоріжжя та Херсонщини – повідомляє прес-служба ДБР.

«Вісім з них добровільно погодились «співпрацювати» з РФ у незаконно створеному окупантами правоохоронному органі у Бердянську», - повідомляють в ДБР.

За даними досудового розслідування, починаючи з квітня поточного року правоохоронці проводили обшуки за місцем проживання колишніх колег. Вони вивозили цінне майно, а у подальшому допомагали так званим «переселенцям з РФ» розселитись у вкрадене житло.

Слідчі також заочно повідомили про підозру у державній зраді трьом працівникам правоохоронного органу у Херсонській області. Вони з самого початку збройної агресії добровільно погодились нести «службу» у так званому «Геническому райотделе полиции ГУ МВД в Херсонской области»

Всі колишні українські правоохоронці підозрюються у державній зраді. Їм загрожує позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.


Артем Руденко, ZN.ua





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