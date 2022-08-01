Комплекси РЕБ з боку Білорусі і посилення військ РФ під Кривим Рогом – ситуація на фронті від ГШ

Водночас на Півдні фіксують активне залучення ворожої авіації в північно-західній частині акваторії Чорного моря, інформує ZN.ua.

Комплекси РЕБ з боку Білорусі і посилення військ РФ під Кривим Рогом – ситуація на фронті від ГШ
© ZN.UA

На Волинському та Поліському напрямках, у прикордонних з нашою державою районах, відзначається додаткове розгортання комплексів радіоелектронної боротьби збройними силами республіки Білорусь. Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу.

Водночас на Сіверському напрямку противник продовжує утримувати в прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи збройних сил РФ.

Відзначається посилення противником угруповання військ на Криворізькому напрямку.

Як ми повідомляли сьогодні, на Півдні фіксується активне залучення противником авіації для контролю надводної та повітряної обстановки у північно-західній частині акваторії Чорного моря.


Оксана Коваль, ZN.ua





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