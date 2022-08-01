Комплекси РЕБ з боку Білорусі і посилення військ РФ під Кривим Рогом – ситуація на фронті від ГШ

На Волинському та Поліському напрямках, у прикордонних з нашою державою районах, відзначається додаткове розгортання комплексів радіоелектронної боротьби збройними силами республіки Білорусь. Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу.

Водночас на Сіверському напрямку противник продовжує утримувати в прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи збройних сил РФ .

Відзначається посилення противником угруповання військ на Криворізькому напрямку.

Як ми повідомляли сьогодні, на Півдні фіксується активне залучення противником авіації для контролю надводної та повітряної обстановки у північно-західній частині акваторії Чорного моря.