Кремль не зацікавлений у мирі: Кулеба вказав на "знаки", які росія щодня посилає Україні

Припинення вогню, які лунають у Європі та Америці, є абсолютно недоречними.

Росія не має наміру припиняти війну проти України. Країна-агресор щодня відправляє знаки, що відновлення миру її не цікавить.

Про це сказав голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулєба в ефірі національного телемарафону.

Дмитро Кулеба також наголосив, що кремль не зацікавлений у проведенні переговорів.

"Немає сигналів, які свідчать про те, що москва хоче вести переговори. Росія хоче й надалі воювати. Ми щодня отримуємо ці "знаки" у вигляді ракетних обстрілів, у вигляді заяв керівництва росії та вищих посадових осіб про те, що треба повалити Зеленського. Ні" насправді жодних сигналів про мир та переговори", – сказав Кулеба.

Хоч би що там заявляли російські чиновники про переговори, пріоритетом росії залишається війна. Вона й надалі прагне зруйнувати Україну та розколоти Захід.

Крім того, він додав, що заклики до припинення вогню, які лунають у Європі та Америці, є абсолютно недоречними. Зараз не час погоджуватися на невигідні пропозиції щодо припинення вогню чи мирних угод

За його словами, для володимира путіна припинення вогню зараз лише дозволить його виснаженій армії вторгнення взяти перерву, щоб згодом продовжити агресію.