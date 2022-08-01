Через свою вразливість на запорізькому напрямку росіяни перекидають туди сили з Донбасу — розвідка Британії

На додачу продовжуються спроби тактичних наступів на Бахмутську вісь, інформує ZN.ua.

Через свою вразливість на запорізькому напрямку росіяни перекидають туди сили з Донбасу — розвідка Британії
© Getty Images

Росія відчула необхідність зміцнити своє угрупування на півдні. Вочевидь, це робитимуть шляхом передислокації сил, які сьогодні знаходяться на Донбасі, йдеться в останньому звіті Міноборони Британії, який опублікували на Твіттер-сторінці відомства.

При цьому РФ не полишає спроб розпочати наступ на бахмутському напрямку, на північний схід від Донецька. Там окупанти досягають прогресу, проте повільно.

"Як повідомила українська влада минулого тижня, Росія, ймовірно, передислокує значну кількість своїх сил із північного сектора Донбасу на південь України. Росія, ймовірно, коригує оперативний план свого наступу на Донбасі після того, як не змогла зробити рішучий оперативний прорив за планом, якого вона дотримувалася з квітня. Зараз, схоже, фронт на Запоріжжі визначили як вразливу ділянку, яку потрібно посилити", - йдеться у повідомленні.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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