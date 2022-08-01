В ЄС відреагували на рішення Косово відкласти заміну сербських документів до вересня

Євросоюз схвалює рішення уряду Косово щодо перенесення заміни сербських паспортів та номерних знаків на території республіки до вересня 2022 року. Про це у Twitter написав глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

«Вітаємо рішення Косово перенести заходи на 1 вересня. Очікуйте, що всі блокпости будуть негайно зняті. Відкриті питання слід вирішувати шляхом діалогу за сприяння ЄС і зосередитися на всебічній нормалізації відносин між Косово та Сербією, що має важливе значення для їхнього шляху в інтеграції до ЄС», – заявив чиновник.

Напередодні уряд Косово зустрівся з американським послом Джеффом Ховеньєром та обговорив загострення стосунків з Белградом. За результатами діалогу було вирішено відкласти втілення в життя плану по заміні документів сербам, котрі проживають на території частково визнаної республіки.