В ЄС відреагували на рішення Косово відкласти заміну сербських документів до вересня

Євросоюз привітав такий крок уряду Косово і закликав сторони врегулювати питання мирним шляхом, інформує ZN.ua.

В ЄС відреагували на рішення Косово відкласти заміну сербських документів до вересня
© Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaci?n/flickr

Євросоюз схвалює рішення уряду Косово щодо перенесення заміни сербських паспортів та номерних знаків на території республіки до вересня 2022 року. Про це у Twitter написав глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

«Вітаємо рішення Косово перенести заходи на 1 вересня. Очікуйте, що всі блокпости будуть негайно зняті. Відкриті питання слід вирішувати шляхом діалогу за сприяння ЄС і зосередитися на всебічній нормалізації відносин між Косово та Сербією, що має важливе значення для їхнього шляху в інтеграції до ЄС», – заявив чиновник.

Напередодні уряд Косово зустрівся з американським послом Джеффом Ховеньєром та обговорив загострення стосунків з Белградом. За результатами діалогу було вирішено відкласти втілення в життя плану по заміні документів сербам, котрі проживають на території частково визнаної республіки.


Олександр Кричковський, ZN.ua





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