Відставка прем'єр-міністра Італії: в МЗС попередили про наслідки для України

Відставка глави уряду Італії може зашкодити постачанню озброєння Україні.

Відхід з посади прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі загрожує позбавити Україну військової підтримки, адже він був одним із найзапекліших противників президента Росії владимира Путіна. Про це інтерв'ю виданню Politico заявив глава Міністерства закордонних подій Італії Луїджі Ді Майо.

"Російські прямо зараз святкують падіння ще одного західного уряду. Тепер я сумніваюся, що ми можемо відправити зброю. Це одна із багатьох серйозних проблем", - сказав Ді Майо.

Глава МЗС Італії також додав, що Маріо Драгі був одним із найактивніших західних лідерів, які виступали проти володимира путіна. Зокрема, він одним із перших запропонував жорсткі санкції та заморожування валютних резервів Росії, а також підтримав кандидатуру України в Євросоюзі.

Нагадаємо, 14 липня, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що йде у відставку. Він подав відповідну заяву президентові країни Серджо Маттареллі. Італійський прем'єр ухвалив таке рішення після засідання Сенату. Парламент висловив довіру уряду, проте у голосуванні відмовилася брати участь партія "Рух 5 зірок", яка входить до правлячої коаліції.