Глава МЗС Латвії порівняв російських солдатів з бойовиками ІДІЛ і закликав визнати РФ спонсором тероризму

Він додав, що Європа має подвоїти зусилля з ізоляції Росії, інформує ZN.ua.

Глава МЗС Латвії порівняв російських солдатів з бойовиками ІДІЛ і закликав визнати РФ спонсором тероризму
© Jean-Pol Schrauwen/Flickr

ЄС має визнати Росію державою-спонсором тероризму, заявив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс, поновивши заклики до подальшої ізоляції Москви на міжнародній арені. Рінкевичс також порівняв військових РФ з бойовиками «Ісламської держави», повідомляє Politico.

«Ми бачимо всю жорстокість російських сил, які насправді багато в чому нагадують ІДІЛ, яку ми завжди називали терористичною організацією. Давайте називати речі своїми іменами», — сказав Рінкевичс.

Глава МЗС Латвії додав, що Європа має подвоїти зусилля з ізоляції Росії.

«Єдиний спосіб рухатися вперед — посилити нинішню стратегію, яка полягає в підтримці України, посиленні військової допомоги», — зазначив він.

Міністр також закликав до конфіскації російських активів і звернувся до країн ЄС із закликом обмежити видачу віз для росіян, за винятком гуманітарних причин.

«Суспільство має це відчути. Якщо ми засуджуємо такі країни, як Іран, Росія нічим не відрізняється», — сказав Рінкевичс, стверджуючи, що більшість росіян підтримують політику Кремля.

Уряд України вже попросив західних партнерів визнати Росію «терористичною державою».

Президент України Володимир Зеленський заявив, що «світ бачить правду» і «повинні бути правові кроки з боку світової спільноти проти держави-терориста».


Анастасія Гурін, ZN.ua





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