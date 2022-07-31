ЗСУ отримають ще більше німецької зброї: у тому числі засоби ядерного, біо- та хімзахисту

Федеральний уряд Німеччини дав Норвегії та Естонії дозвіл на постачання Україні німецького озброєння, яке було продане або передане країнам з запасів Бундесвера.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони ФРН.

Зазначається, що Берлін погодив передачу Україні 20 тисяч артснарядів калібру 155-мм Норвегією, восьми польових 155-мм гаубиць типу FH-70 Естонією, яка також отримала дозвіл на постачання дванадцять вантажівок Unimog і трьох позашляховиків Wolf.

Більш того, у липні Київ отримав від європейських союзників вантажівки, мікроавтобуси та позашляховики, в тому числі двадцять дві 15-тонних вантажівки і 80 пікапів Toyota, а також шість мобільних комплексів РХБ-захисту HEP70 ABC (Atomic, Biological and Chemical). Кожна одиниця подібного озброєння включає системи дезактивації для радіації.

Комплекс HEP70 ABC, окрім систем дезактивації, також має дві цистерни та значний початковий запас дезактиваційних засобів. Завдяки цій підтримці підрозділи ЗСУ одразу можуть використовувати німецьке озброєння до мобільної дезактивації. Загальна вартість нового пакету допомоги від союзників становить понад 860 тисяч євро.