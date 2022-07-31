В Криму бояться ЗСУ: у ВМС прокоментували «удар безпілотника по Севастополю»
Такими заявами ворог визнає свою ППО недієздатною та ставить під ще більший сумнів існування Кримського мосту
Вигадавши начебто «атаку українського безпілотника по Севастополю», окупанти знайшли привід не проводити день ЧФ РФ – заявили у Військово-морських силах України.
«Рашисти в Криму бояться ЗСУ. Яскравим прикладом цього є новина від російських ЗМІ! Мова йде про те, що в тимчасово окупованому ворогом Севастополі, начебто українським безпілотником атакована одна з військових частин загарбника. За версією ворога невпізнаний літальний об’єкт прилетів сьогодні вранці на територію штаба ЧФ РФ та начебто поранив 5 чоловік» -
За совами представників ВМС, насправді ворог не ризикнув проводити день ЧФ РФ і щоб в котрий раз не зганьбитися перед всім світом, побоюючись Збройних Сил України, вигадав привід, аби відмінити заходи з нагоди так званого «свята».
«Такими заявами, ворог визнає свою ППО недієздатною, та ставить під ще більший сумнів існування Кримського мосту», - додали у ВМС.
У Військово-морських силах України нагадали, що Сили оборони України проводять заходи щодо звільнення окупованих територій, використовуючи для цього наявні зразки озброєння.
«Нашими цілями є винятково військові об’єкти РФ. Ми не завдаємо ударів по території РФ. Крим - це Україна», - резюмували у ВМСУ.