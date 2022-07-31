В Криму бояться ЗСУ: у ВМС прокоментували «удар безпілотника по Севастополю»

Вигадавши начебто «атаку українського безпілотника по Севастополю», окупанти знайшли привід не проводити день ЧФ РФ – заявили у Військово-морських силах України.

«Рашисти в Криму бояться ЗСУ. Яскравим прикладом цього є новина від російських ЗМІ! Мова йде про те, що в тимчасово окупованому ворогом Севастополі, начебто українським безпілотником атакована одна з військових частин загарбника. За версією ворога невпізнаний літальний об’єкт прилетів сьогодні вранці на територію штаба ЧФ РФ та начебто поранив 5 чоловік» - йдеться в заяві ВМС України.

За совами представників ВМС, насправді ворог не ризикнув проводити день ЧФ РФ і щоб в котрий раз не зганьбитися перед всім світом, побоюючись Збройних Сил України, вигадав привід, аби відмінити заходи з нагоди так званого «свята».

«Такими заявами, ворог визнає свою ППО недієздатною, та ставить під ще більший сумнів існування Кримського мосту», - додали у ВМС.

У Військово-морських силах України нагадали, що Сили оборони України проводять заходи щодо звільнення окупованих територій, використовуючи для цього наявні зразки озброєння.