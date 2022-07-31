Число підбитих бронемашин росіян перевалило за круглу цифру: зведення Генштабу ЗСУ про втрати ворога

Станом на неділю, 31 липня, з початку повномасштабної війни в Україні, кількість загиблих російських окупантів на українській території складає 40 830 людей. З них, за останню добу, було ліквідовано 160 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook, інформує Апостроф .

З 24 лютого також було знищено стільки ворожої військової техніки:

танків ? 1 763 одиниці (+4 за останню добу);

бойових броньованих машин ? 4 004 (+9),

артилерійських систем – 916 (+10);

РСЗВ – 259 (+1);

засобів ППО – 117 (+0);

літаків – 223 (+1);

гелікоптерів – 190 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 735 (+2);

крилатих ракет – 174 (+0);

кораблів та катерів – 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 902 (+13);

спеціальної техніки – 80 (+2).

У Генштабі додали, що найбільших втрат окупанти зазнали на Донецькому напрямку.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua