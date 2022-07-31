Число підбитих бронемашин росіян перевалило за круглу цифру: зведення Генштабу ЗСУ про втрати ворога

Станом на неділю, 31 липня, з початку повномасштабної війни в Україні, кількість загиблих російських окупантів на українській території складає 40 830 людей. З них, за останню добу, було ліквідовано 160 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook, інформує Апостроф.

З 24 лютого також було знищено стільки ворожої військової техніки:

  • танків ? 1 763 одиниці (+4 за останню добу);
  • бойових броньованих машин ? 4 004 (+9),
  • артилерійських систем – 916 (+10);
  • РСЗВ – 259 (+1);
  • засобів ППО – 117 (+0);
  • літаків – 223 (+1);
  • гелікоптерів – 190 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 735 (+2);
  • крилатих ракет – 174 (+0);
  • кораблів та катерів – 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 902 (+13);
  • спеціальної техніки – 80 (+2).

У Генштабі додали, що найбільших втрат окупанти зазнали на Донецькому напрямку.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua


Катерина Глянько, Апостроф





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