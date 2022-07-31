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2022-07-31
Число підбитих бронемашин росіян перевалило за круглу цифру: зведення Генштабу ЗСУ про втрати ворога
Станом на неділю, 31 липня, з початку повномасштабної війни в Україні, кількість загиблих російських окупантів на українській території складає 40 830 людей. З них, за останню добу, було ліквідовано 160 осіб.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook, інформує
З 24 лютого також було знищено стільки ворожої військової техніки:
- танків ? 1 763 одиниці (+4 за останню добу);
- бойових броньованих машин ? 4 004 (+9),
- артилерійських систем – 916 (+10);
- РСЗВ – 259 (+1);
- засобів ППО – 117 (+0);
- літаків – 223 (+1);
- гелікоптерів – 190 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 735 (+2);
- крилатих ракет – 174 (+0);
- кораблів та катерів – 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 902 (+13);
- спеціальної техніки – 80 (+2).
У Генштабі додали, що найбільших втрат окупанти зазнали на Донецькому напрямку.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
Катерина Глянько, Апостроф