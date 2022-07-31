Атака штабу чорноморського флоту рф: про що промовчали окупанти

Атака на штаб Чорноморської флотилії у Севастополі – шоу нудних симулянтів.

Про це заявив військовий аналітик Олександр Коваленко, коментуючи інцидент у Криму:

"Як відомо, сьогодні штаб Чорноморської флотилії (яку росіяни чомусь називають флотом) у Севастополі було здійснено атаку за допомогою БПЛА.

Як заявляється прес-служба флотилії, було використано малопотужний вибуховий пристрій, встановлений на саморобний безпілотник.

Зрозуміло, у цій "атаці" одразу ж звинуватили Україну, навіть до ладу не провівши слідчі дії. Хоча, якби почали їх проводити, то, напевно, загрузли б у низці питань, на які складно дати однозначну відповідь.

Наприклад, як цей БПЛА опинився у тимчасово окупованому Криму? Летів із території материкової України? Якщо говорити про вільну частину країни, то це кілометрів 200 треба було подолати цьому БПЛА.

Тобто, саморобний БПЛА подолав 200 км, переважно окупованих територій, насичених ППО, не втративши зв'язку з оператором і завдав удару по штабу чорноморської флотилії?

Чи БПЛА був запущений у Севастополі? Тобто, на території СОТ Криму присутні партизани, які готові чинити опір окупантам? І це при тому, що за час окупації півострова в ньому було все зроблено для того, щоб повністю контролювати життя місцевих жителів, а не зробити його хоч трохи кращим?

Погодьтеся, також звучить як якась фантастика. Адже якщо й так, то все ФСБ, що оперує в Криму, необхідно терміново розстріляти, якщо вони допустили це.

З іншого боку, якщо цей удар інсценування окупантів, то він дозволяє вирішити цілий комплекс завдань, основним з яких є скасування святкових заходів на честь дня вмф. Адже привід для цього скасування російським окупантам був потрібен максимально переконливий.

І справа навіть не в тому, що святковий захід без флагмана флоту, ракетного крейсера «Москва», як нагадування про триста моряків, що вирушили на дно, половина з яких терміновики і того, що флот більше не флот, а флотилія – це не святковий захід.

Як і всі параноїки, російське командування оцінює ситуацію виходячи зі свого світогляду і того, як вони надійшли б в аналогічній обстановці. І проведення цього заходу, в Севастополі, в граничній дальності, але все ж таки зоні поразки протикорабельними ракетними засобами ЗСУ вони розцінили як надмірний ризик.

Але скасувати захід з поясненням, що вони побоюються ударів українських ПКРК по кораблях, що вишикувалися в ряд, – це ганьба. Адже таке пояснення це чергове визнання в тому, що російське ППО, що не має аналогів у світі, безпорадно проти ПКРК, що стоять на озброєнні ЗСУ. Потрібен інший привід, і він був створений.

Крім того, подібне інсценування дозволяє в інформаційному потоці знову запустити платівку про погрози з боку України, режим Зеленського і ще більше посилити контроль у Криму.

Сховати свій реальний страх та безпорадність за дешевим інсценуванням? Так, такий він рівень сучасних російських військових морячків”.