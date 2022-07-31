Палата представників США також розгляне визнання РФ спонсором тероризму, представлений законопроект

Після того, як в Сенаті США ухвалили резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму, до Палати представників було подано аналогічний законопроект. Його підготувала група з п’яти конгресменів від Демократичної та Республіканської партій США на чолі з демократом Тедом Лью.

Лью очолив двопартійну групу конгресменів, до якої увійшли Джо Вілсон, Джаред Голден, Адам Кінзінгер та Том Маліновський.

«Сполучені Штати повинні використати всі наявні інструменти, щоб зупинити Росію від її насильницької агресії в Україні», — сказав конгресмен Лью.

«Росія підтримує ставлеників, які здійснюють тероризм проти мирного населення по всьому світу, від Сирії до України. Визначаючи Росію державою-спонсором тероризму, цей закон посилює наслідки для вбивчої поведінки Путіна. Спираючись на санкційні повноваження, спочатку створені Конгресом, законопроект ще більше ізолює Росію та завдасть більших економічних наслідків режиму Путіна. Я радий об’єднати двопартійну коаліцію, щоб відстоювати це питання», - додав він.

«Світ з болем усвідомлює вторгнення військового злочинця Путіна в Україну та подальше і триваюче кровопролиття, яке вже призвело до смерті тисяч українських мирних жителів і солдатів», – сказав конгресмен Джо Вілсон.

Він підкреслив, що участь Росії в міжнародному тероризмі є більш масштабною і вже задокументована роками, чи то шляхом прямих нападів на цивільну та гуманітарну інфраструктуру, чи то через мережі найманців по всьому світу.

«Панування терору Путіна має припинитися, і це визначення є одним із способів офіційно та колективно визнати масштабні злочини Путіна проти людства», - додав Вілсон.