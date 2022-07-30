Мелітопольські медики відмовляються отримувати зарплату в рублях

Через військове вторгнення Росії, Мелітополь опинився у тимчасовій окупації. Медичні працівники, які працюють у Мелітополі, відмовляються отримувати зарплату в російських рублях. Про це в ефірі національного телемарафону новин заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров, пише «Укрінформ».

Він зазначив, що у місті склалася катастрофічна ситуація – понад 50% лікарів виїхало ще в перші місяці війни.

«Частина лікарів залишилася і продовжує рятувати життя. Ми маємо змогу закрити лише екстрену допомогу, реанімаційну і то не повністю», – пояснив Федоров.