Мелітопольські медики відмовляються отримувати зарплату в рублях

Лікарі вимагають заробітну плату у національній валюті, інформує ZN.ua.

Мелітопольські медики відмовляються отримувати зарплату в рублях
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Через військове вторгнення Росії, Мелітополь опинився у тимчасовій окупації. Медичні працівники, які працюють у Мелітополі, відмовляються отримувати зарплату в російських рублях. Про це в ефірі національного телемарафону новин заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров, пише «Укрінформ».

Він зазначив, що у місті склалася катастрофічна ситуація – понад 50% лікарів виїхало ще в перші місяці війни.

«Частина лікарів залишилася і продовжує рятувати життя. Ми маємо змогу закрити лише екстрену допомогу, реанімаційну і то не повністю», – пояснив Федоров.

За словами міського голови, мелітопольські медики перебувають під тиском, але вони відмовляються від отримання російських рублів, які їм намагається нав'язати РФ.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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