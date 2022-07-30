Росія хоче обміняти вбивцю Хангошвілі на американців Уілана та Грайнер

Росія хоче обміняти вбивцю Хангошвілі на американців Уілана та Грайнер

Росія подала США запит про обмін утримуваними особами. Москва пропонує передати баскетболістку Бріттні Грайнер і колишнього морського піхотинця Пола Уілана в обмін вбивцю Зелімхана Хангошвілі Віктора Красікова, пише CNN.

Американська сторона отримала запит на початку місяця, стверджують джерела журналістів. Запит було передано неофіційними каналами.

Найбільш проблематичним є обмін Красікова, якого розслідувачі Bellingcat назвали можливим агентом ГРУ Росії – він засуджений і відбуває покарання в Німеччині.

Проте Сполучені Штати серйозно розглядають можливість обміну і вже звернулися до німецької сторони з неофіційним запитом про те, чи можна включити Красікова до обмінного списку, розповіло журналістам джерело.

Джерела в уряді Німеччини розповіли, що питання обміну Красікова ніколи не виходило на вищий рівень, а сама перспектива не сприймається всерйоз.

Проте негласні контакти Вашингтона та Берліна показують зацікавленість росіянами американською пропозицією. Раніше держсекретар Ентоні Блінкен повідомив, що США кілька тижнів тому зробили РФ «вагому пропозицію» щодо звільнення Грайнер та Уілана.

«Тримати двох незаконно затриманих американців у заручниках за звільнення російського вбивці, який перебуває під вартою у третій країні – це не серйозна зустрічна пропозиція. А недобросовісна спроба ухилитися від неї», - прокоментувала можливий обмін речниця Ради нацбезпеки США Едрієнн Вотсон.

Напередодні Блінкен провів телефонну розмову з міністром закордонних справ РФ Сєргєєм Лавровим. Однією з тем став обмін Уілана і Грайнер. За словами держсекретаря, Кремль схвалив пропозицію США. У російському МЗС у відповідь закликали США повернутися до «тихої дипломатії».

Співрозмовники журналістів припускають, що Росія, навіть відмовившись від обміну Красікова, добиватиметься обміну двох інших засуджених росіян. Наприклад, торгівця зброєю Віктора Бута чи хакера Романа Селезньова.

Проте американські чиновники вважають, що РФ просто намагається зволікати, роблячи несерйозні пропозиції до закінчення суду над Грайнер.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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