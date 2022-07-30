Адміністрація США розглядає можливість включення РФ до списку країн – спонсорів тероризму

Остаточне рішення за Держдепартаментом США.

Адміністрація США розглядає можливість включення РФ до списку країн – спонсорів тероризму
Росію можуть офіційно визнати країною-терористом
© Соцмережі

Адміністрація США розглядає варіант включення Росії до списку країн - спонсорів тероризму поряд із можливістю застосування низки інших додаткових санкцій щодо Москви. Про це у п'ятницю на регулярному брифінгу повідомила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє ТАСС.

Згідно з повідомленням, прес-секретар Білого дому нагадала, що питання про внесення Росії до переліку вирішується Держдепартаментом. Саме американське зовнішньополітичне відомство формує цей список. "

«Це вимагає визначення Держдепартаментом, який враховує конкретні критерії та прийняте Конгресом законодавство. Ми розглядаємо це поряд із спектром інших пропозицій, покликаних нав'язати Росії подальші витрати", - сказала офіційна речниця президента США.


Артем Руденко, ZN.ua





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