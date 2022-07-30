Адміністрація США розглядає можливість включення РФ до списку країн – спонсорів тероризму
Остаточне рішення за Держдепартаментом США.
Адміністрація США розглядає варіант включення Росії до списку країн - спонсорів тероризму поряд із можливістю застосування низки інших додаткових санкцій щодо Москви. Про це у п'ятницю на регулярному брифінгу повідомила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє ТАСС.
Згідно з
«Це вимагає визначення Держдепартаментом, який враховує конкретні критерії та прийняте Конгресом законодавство. Ми розглядаємо це поряд із спектром інших пропозицій, покликаних нав'язати Росії подальші витрати", - сказала офіційна речниця президента США.