Корбан не очолює тероборону Дніпра - документ від начальника регіонального управління ТрО "Схід"

Генадій Корбан до лав Збройних Сил України не призивався та на керівні посади не призначався, а тероборону Дніпра очолює інша людина.

Про це на журналістський запит повідомив начальник регіонального управління ТрО "Схід", полковник Валерій Курач, пише "ДС", інформує Апостроф.

"Об’єднаний штаб територіальної оборони підпорядковується командувачу оперативного угруповання військ "Дніпро" оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Пан КОРБАН Г.О. (1970 р.н.) до лав Збройних Сил України не призивався та на керівні посади в Збройних Силах України не призначався. В разі виникнення інших питань стосовно пана КОРБАНА Г.О. пропоную Вам звернутися до Дніпропетровської обласної військової адміністрації та Дніпровської міської ради", - сказано в офіційній відповіді військових.

Як повідомлялося раніше, президент Володимир Зеленський позбавив Геннадія Корбана громадянства України, якого ЗМІ назвали "очільником тероборони Дніпра".

Згодом дніпровський активіст Михайло Корольов, що воює у лавах Національної гвардії, заявив, що Корбан не є керівником територіальної оборони міста Дніпро, а лише очолює громадську організацію зі схожою назвою.


Іван Троянов, Апостроф





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