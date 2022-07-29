Корбан не очолює тероборону Дніпра - документ від начальника регіонального управління ТрО "Схід"

Генадій Корбан до лав Збройних Сил України не призивався та на керівні посади не призначався, а тероборону Дніпра очолює інша людина.

Про це на журналістський запит повідомив начальник регіонального управління ТрО "Схід", полковник Валерій Курач, пише "ДС", інформує Апостроф .

"Об’єднаний штаб територіальної оборони підпорядковується командувачу оперативного угруповання військ "Дніпро" оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Пан КОРБАН Г.О. (1970 р.н.) до лав Збройних Сил України не призивався та на керівні посади в Збройних Силах України не призначався. В разі виникнення інших питань стосовно пана КОРБАНА Г.О. пропоную Вам звернутися до Дніпропетровської обласної військової адміністрації та Дніпровської міської ради", - сказано в офіційній відповіді військових.

Як повідомлялося раніше, президент Володимир Зеленський позбавив Геннадія Корбана громадянства України, якого ЗМІ назвали "очільником тероборони Дніпра".