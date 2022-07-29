Закарпатським контрабандистам порадили одразу купувати дрони для ЗСУ

У Закарпатській області активізувалась контрабанда сигарет через державний кордон за допомогою дронів. Тому керівництво області вирішило, що їх вилучатимуть і передаватимуть на потреби ЗСУ. Про це у Facebook повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита.

За його словами, зараз є велика потреба в дронах, тож таким чином можна буде і покарати порушників, і зробити добру справу для армії.

«Це дороговартісне обладнання (дрони – ред.) можна отримати лише під спецзамовлення. Враховуючи ці обставини, Рада оборони області рекомендувала конфіскацію такої аеротехніки у порушників з подальшою передачею за рішенням до наших ЗСУ в райони ведення бойових дій», – написав Віктор Микита.