Закарпатським контрабандистам порадили одразу купувати дрони для ЗСУ

За словами голови ОВА, в області вилучатимуть всі підняті в небо цивільні дрони, зокрема ті, якими незаконно переправляють цигарки через кордон

Закарпатським контрабандистам порадили одразу купувати дрони для ЗСУ
© DJI

У Закарпатській області активізувалась контрабанда сигарет через державний кордон за допомогою дронів. Тому керівництво області вирішило, що їх вилучатимуть і передаватимуть на потреби ЗСУ. Про це у Facebook повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита.

За його словами, зараз є велика потреба в дронах, тож таким чином можна буде і покарати порушників, і зробити добру справу для армії.

«Це дороговартісне обладнання (дрони – ред.) можна отримати лише під спецзамовлення. Враховуючи ці обставини, Рада оборони області рекомендувала конфіскацію такої аеротехніки у порушників з подальшою передачею за рішенням до наших ЗСУ в райони ведення бойових дій», – написав Віктор Микита.


Юлія Лавришин, ZN.ua





Интересные новости
Компанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRPКомпанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRP
Били по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами МарганцяБили по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами Марганця
Британія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема ФіліпсаБританія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема Філіпса
У США закликали поставити Україні ракети дальньої діїУ США закликали поставити Україні ракети дальньої дії
Мобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служитиМобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служити
Блок рекламы


Похожие новости
Україна готова допомогти Молдові деокупувати Придністров’я – БудановУкраїна готова допомогти Молдові деокупувати Придністров’я – Буданов
Ворог відійшов: ЗСУ відбили штурми одразу на кількох напрямках, нові даніВорог відійшов: ЗСУ відбили штурми одразу на кількох напрямках, нові дані
Окупанти бояться зберігати боєприпаси на складах, одразу везуть на передову — ГайдайОкупанти бояться зберігати боєприпаси на складах, одразу везуть на передову — Гайдай
Випустили одразу 53 ракети: кількість жертв удару по Дніпропетровщині зростає, кадри трагедіїВипустили одразу 53 ракети: кількість жертв удару по Дніпропетровщині зростає, кадри трагедії
Мають частковий успіх: окупанти пішли у наступ одразу на кількох напрямкахМають частковий успіх: окупанти пішли у наступ одразу на кількох напрямках
Шалені гроші дали можливість просто купувати людей, - Андрій Сидельников про владу в рфШалені гроші дали можливість просто купувати людей, - Андрій Сидельников про владу в рф
Українці зможуть вільно купувати пістолети – у МВС назвали датуУкраїнці зможуть вільно купувати пістолети – у МВС назвали дату
У МВС розповіли, коли українці зможуть вільно купувати зброю: що потрібно ще зробитиУ МВС розповіли, коли українці зможуть вільно купувати зброю: що потрібно ще зробити
ЗСУ відбили одразу два масованих наступи окупантів, росіянам довелося відступити: перші подробиціЗСУ відбили одразу два масованих наступи окупантів, росіянам довелося відступити: перші подробиці
ЗСУ звільнили одразу 5 населених пунктів на Донбасі: картаЗСУ звільнили одразу 5 населених пунктів на Донбасі: карта
Последние новости
Подгружаем последние новости