Закарпатським контрабандистам порадили одразу купувати дрони для ЗСУ
За словами голови ОВА, в області вилучатимуть всі підняті в небо цивільні дрони, зокрема ті, якими незаконно переправляють цигарки через кордон
У Закарпатській області активізувалась контрабанда сигарет через державний кордон за допомогою дронів. Тому керівництво області вирішило, що їх вилучатимуть і передаватимуть на потреби ЗСУ. Про це у Facebook
За його словами, зараз є велика потреба в дронах, тож таким чином можна буде і покарати порушників, і зробити добру справу для армії.
«Це дороговартісне обладнання (дрони – ред.) можна отримати лише під спецзамовлення. Враховуючи ці обставини, Рада оборони області рекомендувала конфіскацію такої аеротехніки у порушників з подальшою передачею за рішенням до наших ЗСУ в райони ведення бойових дій», – написав Віктор Микита.