Приховують власні втрати та звинувачують ЗСУ у мінуванні бахмутської дамби: ЦПД оприлюднив нові російські фейки

28 липня російська влада та пропагандисти почали розповсюджувати у соцмережах низку нових фейків про події в Україні. Зокрема, росіяни поширюють чутки ніби ЗСУ замінували дамбу у Бахмуті, щоб потім звинуватити у підриві об’єкту РФ . Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

За даними ЦПД, 28 липня окупанти запустили в інфопростір три брехливих наративи. Про мінування дамби у Бахмуті, про власні втрати у війні проти України і про розташування підрозділів тероборони в індустріальному училищі Дніпра. Детальніше про них нижче:

Дезінформація: В МО Росії заявили: «в Бахмуті Донецької області бойовиками українських озброєних формувань замінована дамба міського водосховища, яку вони планують підірвати для звинувачення російських військових у нібито невибіркових ударах по гідродинамічно небезпечних об’єктах з широким висвітленням цього факту в українських та західних ЗМІ»;

В МО Росії заявили: «в Бахмуті Донецької області бойовиками українських озброєних формувань замінована дамба міського водосховища, яку вони планують підірвати для звинувачення російських військових у нібито невибіркових ударах по гідродинамічно небезпечних об’єктах з широким висвітленням цього факту в українських та західних ЗМІ»; Дезінформація: Спікер президента РФ Дмітрій Пєсков заявив, що «мешканці звільнених територій України самі вирішать, яке майбутнє буде у їхніх регіонів, а оцінка американської газети щодо втрат російської армії в ході війни в Україні у кількості 70-75 тисяч осіб є грубим фейком»;

Спікер президента Дмітрій Пєсков заявив, що «мешканці звільнених територій України самі вирішать, яке майбутнє буде у їхніх регіонів, а оцінка американської газети щодо втрат російської армії в ході війни в Україні у кількості 70-75 тисяч осіб є грубим фейком»; Дезінформація: В МО РФ заявили: «на території індустріального училища у Дніпрі дислоковано підрозділи територіальної оборони, обладнано склади боєприпасів, при цьому евакуація мешканців із прилеглих будинків навмисне не проводилася.

В ЦПД підкреслюють, що все вищенаведене неправда і покликане дискредитувати українців та українську владу в очах цивілізованого світу.