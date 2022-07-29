Російські військові викрали у Херсоні пасажирський теплохід
Також окупанти покрали у цивільних старенькі автівки.
В Херсоні російські військові викрали пасажирський теплохід, що був пришвартований на Карантинному острові. Про це
Тепер окупанти використовують його для переправлення через річку Дніпро в районі пошкодженого Антонівського мосту.
Крім того, у трьох селах Бериславського району озброєні військовослужбовці РФ покрали автомобілі цивільних . Окупанти заволоділи «ВАЗ-2106» та «Фольксваген Бора», а також вантажними автомобілями «ГАЗ-3307» та «ГАЗ-53».
Загалом за минулу добу через обстріли Херсонщини російськими військовими семеро людей загинули, шестеро отримали поранення. Поранених нині рятують медики криворізької лікарні.
Внаслідок ракетних атак пошкоджені та зруйновані будинки у чотирьох населених пунктах.
Як йдеться у повідомленні, поліція відкрила 17 кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів армії РФ проти мирного населення Херсонщини.