Російські військові викрали у Херсоні пасажирський теплохід

В Херсоні російські військові викрали пасажирський теплохід, що був пришвартований на Карантинному острові. Про це повідомляє поліція Херсонської області.

Тепер окупанти використовують його для переправлення через річку Дніпро в районі пошкодженого Антонівського мосту.

Крім того, у трьох селах Бериславського району озброєні військовослужбовці РФ покрали автомобілі цивільних . Окупанти заволоділи «ВАЗ-2106» та «Фольксваген Бора», а також вантажними автомобілями «ГАЗ-3307» та «ГАЗ-53».

Загалом за минулу добу через обстріли Херсонщини російськими військовими семеро людей загинули, шестеро отримали поранення. Поранених нині рятують медики криворізької лікарні.

Внаслідок ракетних атак пошкоджені та зруйновані будинки у чотирьох населених пунктах.