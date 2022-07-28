Правоохоронці викрили ділків, які «видавали» українські паспорти російським диверсантам

Вартість фальшивого паспорта злочинці оцінили у $4 тис, інформує ZN.ua.

Правоохоронці викрили ділків, які «видавали» українські паспорти російським диверсантам
СБУ затримала посібника російських диверсантів
© СБУ

Служба безпеки України викрила групу зловмисників, які допомагали громадянам РФ легалізуватися у нашій державі. Ділки виготовляли для іноземців паспорти громадянина України. Серед їхніх клієнтів були росіяни, які, за інформацією спецслужб, вели розвідувально-підривну діяльність на користь окупантів – повідомляють в СБУ.

За даними слідства, схему організував колишній податківець із Донецька, який після окупації обласного центру перебрався до Харкова.

“Для виготовлення фейкових документів зловмисник задіяв особисті зв’язки у правоохоронній сфері. Вартість фальшивого паспорта оцінив у $4 тис. Співробітники СБУ задокументували передачу йому $3 тис. як передоплату», - йдеться в повідомленні.

При чому «замовник» паспорта, за даними Служби безпеки, здійснював розвідувально-підривну діяльність на користь РФ і для конспірації намагався легалізуватися на території України.

СБУ затримала виробника фальшивих документів на «гарячому», коли той забирав «другий транш» за готовий паспорт.

Громадянин РФ, який «замовив» український паспорт, перебуває у полі зору СБУ. Також встановлюють осіб, які отримали паспорт України через цього ділка.


Артем Руденко, ZN.ua





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