Правоохоронці викрили ділків, які «видавали» українські паспорти російським диверсантам

Служба безпеки України викрила групу зловмисників, які допомагали громадянам РФ легалізуватися у нашій державі. Ділки виготовляли для іноземців паспорти громадянина України. Серед їхніх клієнтів були росіяни, які, за інформацією спецслужб, вели розвідувально-підривну діяльність на користь окупантів – повідомляють в СБУ .

За даними слідства , схему організував колишній податківець із Донецька, який після окупації обласного центру перебрався до Харкова.

“Для виготовлення фейкових документів зловмисник задіяв особисті зв’язки у правоохоронній сфері. Вартість фальшивого паспорта оцінив у $4 тис. Співробітники СБУ задокументували передачу йому $3 тис. як передоплату», - йдеться в повідомленні.

При чому «замовник» паспорта, за даними Служби безпеки, здійснював розвідувально-підривну діяльність на користь РФ і для конспірації намагався легалізуватися на території України.

СБУ затримала виробника фальшивих документів на «гарячому», коли той забирав «другий транш» за готовий паспорт.