Жителя Дніпра засудили до п’яти років позбавлення волі за передачу ворогу даних про рух техніки ЗСУ

Чоловік фотографував рух колони української військової техніки та надсилав фото ворогу, інформує ZN.ua.

Жителя Дніпра засудили до п’яти років позбавлення волі за передачу ворогу даних про рух техніки ЗСУ
© Офіс генпрокурора

Жителя Дніпра засудили до п’яти років позбавлення волі за передачу ворогу даних щодо руху колони військової техніки ЗСУ. Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Зазначається, що за публічного обвинувачення Дніпропетровської обласної прокуратури жителя Дніпра визнано винним у вчиненні дій з метою зміни меж території та державного кордону України, а також у придбанні, носінні та зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

Суд призначив йому покарання у виді п’яти років позбавлення волі.

Зокрема, прокурори в суді довели, що чоловік фотографував рух колони військової техніки ЗСУ на території м. Дніпро та надсилав фото у соціальну мережу представниці РФ.

Під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання зловмисника правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, засоби зв’язку, корпус гранати та запал.

В Офіс генпрокурора додали, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим відділом Управління СБУ у Дніпропетровській області.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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