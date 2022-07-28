В бою за Україну загинув відомий льотчик Олександр Кукурба

У квітні президент вручив йому орден «Золота Зірка».

В бою за Україну загинув відомий льотчик Олександр Кукурба
© Армія Інформ

26 липня у бою загинув український льотчик, Герой України майор Олександр Кукурба. Він здійснив 100 бойових вильотів. Про це у своєму традиційному відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

Президент назвав загиблого героя одним із найефективніших українських льотчиків. Станом на кінець квітня, за словами Зеленського, Кукурба знищив 15 танків, близько 50 бойових одиниць бронетехніки та інших засобів, а також близько 300 осіб живої сили ворога.

«У квітні в Маріїнському палаці, у Білому залі Героїв України, я вручив йому орден «Золота Зірка». Учора майор Кукурба загинув у бою. Це був його сотий бойовий виліт. Справжній український герой, якого ми завжди пам'ятатимемо», — сказав Зеленський.

За час повномасштабної війни звання Героя України було надано 160 українським воїнам.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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