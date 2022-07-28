Росіяни не залишать Херсон добровільно: полковник запасу ЗСУ назвав причину

Військовий експерт та полковник запасу ЗСУ Олег Жданов нагадав, що Херсон - єдиний обласний центр, який росіяни захопили повністю, тому війська РФ не залишать його добровільно. Таку думку він висловив під час ефіру з Марком Фейгіним , інформує ZN.ua .

"Москва не піде. Генеральний штаб ніколи не піде, тому що Путін не дозволить. Для нього втратити єдиний обласний центр - це дорівнюватиме поразці у всій війні. Тому, я думаю, що він не піде. Але, я думаю, що тут є виключення з правил. Якщо бійці побіжать, розуміючи всю цю безвихідь ситуації, вже ніякий Генштаб і Кремль їх не зупинить", - пояснив він.