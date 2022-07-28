Росіяни не залишать Херсон добровільно: полковник запасу ЗСУ назвав причину
Для Путіна це буде програшем у всій війні.
Військовий експерт та полковник запасу ЗСУ Олег Жданов нагадав, що Херсон - єдиний обласний центр, який росіяни захопили повністю, тому війська РФ не залишать його добровільно. Таку думку він висловив
"Москва не піде. Генеральний штаб ніколи не піде, тому що Путін не дозволить. Для нього втратити єдиний обласний центр - це дорівнюватиме поразці у всій війні. Тому, я думаю, що він не піде. Але, я думаю, що тут є виключення з правил. Якщо бійці побіжать, розуміючи всю цю безвихідь ситуації, вже ніякий Генштаб і Кремль їх не зупинить", - пояснив він.
Жданов також вважає, що на південь РФ не зможе перекинути більше, ніж 7 тисяч своїх військових, якщо взагалі їх вдасться зібрати, не послаблюючи інші напрямки на фронті.