Росіяни не залишать Херсон добровільно: полковник запасу ЗСУ назвав причину

Для Путіна це буде програшем у всій війні.

Росіяни не залишать Херсон добровільно: полковник запасу ЗСУ назвав причину

Військовий експерт та полковник запасу ЗСУ Олег Жданов нагадав, що Херсон - єдиний обласний центр, який росіяни захопили повністю, тому війська РФ не залишать його добровільно. Таку думку він висловив під час ефіру з Марком Фейгіним, інформує ZN.ua.

"Москва не піде. Генеральний штаб ніколи не піде, тому що Путін не дозволить. Для нього втратити єдиний обласний центр - це дорівнюватиме поразці у всій війні. Тому, я думаю, що він не піде. Але, я думаю, що тут є виключення з правил. Якщо бійці побіжать, розуміючи всю цю безвихідь ситуації, вже ніякий Генштаб і Кремль їх не зупинить", - пояснив він.

Жданов також вважає, що на південь РФ не зможе перекинути більше, ніж 7 тисяч своїх військових, якщо взагалі їх вдасться зібрати, не послаблюючи інші напрямки на фронті.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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