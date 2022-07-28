Опитування в Австрії: вакциновані звинувачують Росію у війні, антивакцинатори звинувачують США

Соціологія доводить, що антивакцинатори більш схильні вірити у теорії змови і вони частіше піддаються російській пропаганді

Опитування в Австрії: вакциновані звинувачують Росію винною у війні, антивакцинатори звинувачують США

Більшість вакцинованих австрійців вважають Росію відповідальною за війну в Україні. А невакциновані частіше звинувачують у війні США і НАТО, які нібито спровокували Путіна. Такі результати показало опитування Віденського університету, пише австрійське видання profil.

Результати опитування Віденського університету показали: абсолютна більшість людей (88%), які вакцинувались від коронавірусу, вважають Росію відповідальною за вторгнення в Україну, і навпаки – серед затятих противників вакцинації переважає думка, що війну спровокували США і НАТО – так вважають 66% антивакцинаторів.

«Давно підозрювали, що скептики щодо вакцинації мають слабке місце у баченні Росії. На демонстраціях проти короназаходів багато з них розмахували біло-синьо-червоними прапорами, а альтернативно-праві медіа-платформи описували російську загарбницьку війну проти України як безальтернативну», – пише видання.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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