Опитування в Австрії: вакциновані звинувачують Росію у війні, антивакцинатори звинувачують США

Більшість вакцинованих австрійців вважають Росію відповідальною за війну в Україні. А невакциновані частіше звинувачують у війні США і НАТО, які нібито спровокували Путіна. Такі результати показало опитування Віденського університету, пише австрійське видання profil.

Результати опитування Віденського університету показали: абсолютна більшість людей (88%), які вакцинувались від коронавірусу, вважають Росію відповідальною за вторгнення в Україну, і навпаки – серед затятих противників вакцинації переважає думка, що війну спровокували США і НАТО – так вважають 66% антивакцинаторів.

«Давно підозрювали, що скептики щодо вакцинації мають слабке місце у баченні Росії. На демонстраціях проти короназаходів багато з них розмахували біло-синьо-червоними прапорами, а альтернативно-праві медіа-платформи описували російську загарбницьку війну проти України як безальтернативну», – пише видання.