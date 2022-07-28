Путін планує анексію українських територій методом псевдореферендумів — Держдеп США

Сполучені Штати очікують, що призначені Москвою «керівники адміністрацій» окупованих українських регіонів проведуть фіктивні референдуми з метою анексії частини України. Про це у середу заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

При цьому він додав, що США «діятимуть швидко, щоб дати зрозуміти Росії, що ця тактика не спрацює».

«Призначені Росією «лідери» проведуть фіктивні референдуми, щоб нібито показати, що люди в цих регіонах хочуть приєднатися до Росії. Потім вони використають ці фальшиві голоси, щоб стверджувати, що анексія цих регіонів є законною», — сказав Блінкен на прес-конференції в Державному департаменті США у Вашингтоні.