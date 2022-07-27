"Технології" вражають: Данілов тролить окупантів за карти часів застою

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов іронізує над росіянами, які намагаються окупувати Україну, ґрунтуючись на картах 80-х років минулого століття.

Про це він написав у Twitter, інформує Апостроф.

Данілов опублікував фото з трофейною російською картою та з іронією зазначив, що "технології" Росії вражають.

"Планшети, смартфони, Google Maps? Ні, не чули. Трофейна військова карта рашистів 80-х років. Рашистські "технології" вражають", - підписав фото секретар РНБО.

Раніше "Апостроф" публікував відео з російським окупантом, який в Україні втратив обидві руки, зате отримав медаль.


Олена Руденко, Апостроф





Интересные новости
Загальна мобілізація: коли українці можуть відмовитися від незаконної повісткиЗагальна мобілізація: коли українці можуть відмовитися від незаконної повістки
Компанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRPКомпанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRP
У США закликали поставити Україні ракети дальньої діїУ США закликали поставити Україні ракети дальньої дії
Мобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служитиМобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служити
Британія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема ФіліпсаБританія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема Філіпса
Блок рекламы


Похожие новости
СБУ затримала голову особистої охорони депутата-втікача, підозрюваного в роботі на окупантівСБУ затримала голову особистої охорони депутата-втікача, підозрюваного в роботі на окупантів
Число "двохсотих" окупантів перевалило за круглу цифру: свіжі дані про втрати РФ в УкраїніЧисло "двохсотих" окупантів перевалило за круглу цифру: свіжі дані про втрати РФ в Україні
Росія сподівається захопити більше українських територій: карти боїв та аналіз ISW ситуації на фронтіРосія сподівається захопити більше українських територій: карти боїв та аналіз ISW ситуації на фронті
ЗСУ вдарили по місцю дислокації окупантів у ЛисичанськуЗСУ вдарили по місцю дислокації окупантів у Лисичанську
Окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ у двох областях: актуальні карти боїв та аналіз ISWОкупанти готуються до контрнаступу ЗСУ у двох областях: актуальні карти боїв та аналіз ISW
ЗСУ на півдні відсунули окупантів до додаткових рубежів оборониЗСУ на півдні відсунули окупантів до додаткових рубежів оборони
Зливав ворогу дані про ЗСУ та тероборону: у Києві затримали посібника окупантівЗливав ворогу дані про ЗСУ та тероборону: у Києві затримали посібника окупантів
Українські військові ліквідували 100 окупантів у готелі в Красному ЛучіУкраїнські військові ліквідували 100 окупантів у готелі в Красному Лучі
Катували і вбивали українців: СБУ виявила поліцаїв-зрадників, які вступили на службу до окупантів у ХерсоніКатували і вбивали українців: СБУ виявила поліцаїв-зрадників, які вступили на службу до окупантів у Херсоні
Удари ЗСУ з HIMARS посіяли страх у окупантів: війська рф змушені застосовувати різні тактики укриттяУдари ЗСУ з HIMARS посіяли страх у окупантів: війська рф змушені застосовувати різні тактики укриття
Последние новости
Подгружаем последние новости