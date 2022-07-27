"Технології" вражають: Данілов тролить окупантів за карти часів застою

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов іронізує над росіянами, які намагаються окупувати Україну, ґрунтуючись на картах 80-х років минулого століття.

Про це він написав у Twitter , інформує Апостроф .

Данілов опублікував фото з трофейною російською картою та з іронією зазначив, що "технології" Росії вражають.

"Планшети, смартфони, Google Maps? Ні, не чули. Трофейна військова карта рашистів 80-х років. Рашистські "технології" вражають", - підписав фото секретар РНБО.

Раніше "Апостроф" публікував відео з російським окупантом, який в Україні втратив обидві руки, зате отримав медаль.