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2022-07-27
"Технології" вражають: Данілов тролить окупантів за карти часів застою
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов іронізує над росіянами, які намагаються окупувати Україну, ґрунтуючись на картах 80-х років минулого століття.
Про це він написав у Twitter, інформує
Данілов опублікував фото з трофейною російською картою та з іронією зазначив, що "технології" Росії вражають.
"Планшети, смартфони, Google Maps? Ні, не чули. Трофейна військова карта рашистів 80-х років. Рашистські "технології" вражають", - підписав фото секретар РНБО.
Раніше "Апостроф" публікував відео з російським окупантом, який в Україні втратив обидві руки, зате отримав медаль.
Олена Руденко, Апостроф