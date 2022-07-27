Мобілізація жінок з 1 жовтня: українкам розповіли, кого призовуть у першу чергу
В Україні з 1 жовтня запровадять обов'язковий військовий облік для жінок певних спеціальностей. Як і у чоловіків, для військовозобов'язаних жінок існуватиме своя черговість призову. Крім того, українки зможуть отримати відстрочку від мобілізації на тих самих підставах, що й військовозобов'язані чоловіки.
Адвокат Сергій Новак розповів, кого з військовозобов'язаних жінок можуть мобілізувати у першу чергу, а кого не мобілізуватимуть взагалі. Це залежить від мобілізаційного завдання Генштабу для кожного регіону та військкоматів, а також від того, які фахівці необхідні армії, зазначає адвокат.
Жінки можуть отримати відстрочку від мобілізації на тих самих підставах, що й військовозобов'язані чоловіки, плюс для жінок існують свої обмеження.
Раніше повідомлялося, скільки українок у жовтні отримають повістки та не зможуть виїхати за кордон.