Мобілізація жінок з 1 жовтня: українкам розповіли, кого призовуть у першу чергу

В Україні з 1 жовтня запровадять обов'язковий військовий облік для жінок певних спеціальностей. Як і у чоловіків, для військовозобов'язаних жінок існуватиме своя черговість призову. Крім того, українки зможуть отримати відстрочку від мобілізації на тих самих підставах, що й військовозобов'язані чоловіки.

Мобілізація жінок з 1 жовтня: українкам розповіли, кого призовуть у першу чергу

Адвокат Сергій Новак розповів, кого з військовозобов'язаних жінок можуть мобілізувати у першу чергу, а кого не мобілізуватимуть взагалі. Це залежить від мобілізаційного завдання Генштабу для кожного регіону та військкоматів, а також від того, які фахівці необхідні армії, зазначає адвокат.

Жінки можуть отримати відстрочку від мобілізації на тих самих підставах, що й військовозобов'язані чоловіки, плюс для жінок існують свої обмеження.

Мобілізація жінок з 1 жовтня: українкам розповіли, кого призовуть у першу чергу
Зокрема, не можна мобілізувати вагітну або перебуваючу у декретній відпустці по догляду за дитиною до 3 років, українку. Якщо в сім'ї підлягають мобілізації і чоловік і дружина, але є неповнолітня дитина, один із подружжя має право отримати відстрочку від мобілізації. Тимчасова відстрочка надається залежно від обставин. Наприклад, якщо це відстрочка через навчання, то на період навчання. Якщо догляд за родичами, які потребують постійного догляду – доти, поки цей догляд необхідний. Згідно із законом, в Україні також не можуть мобілізувати народних депутатів жінок.

Раніше повідомлялося, скільки українок у жовтні отримають повістки та не зможуть виїхати за кордон.


Лобанова Єлизавета, Тудей





Интересные новости
Загальна мобілізація: коли українці можуть відмовитися від незаконної повісткиЗагальна мобілізація: коли українці можуть відмовитися від незаконної повістки
Компанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRPКомпанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRP
У США закликали поставити Україні ракети дальньої діїУ США закликали поставити Україні ракети дальньої дії
Мобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служитиМобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служити
Британія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема ФіліпсаБританія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема Філіпса
Блок рекламы


Похожие новости
На крейсері "Москва" загинув син комдива Чорноморського флоту - ЗМІНа крейсері "Москва" загинув син комдива Чорноморського флоту - ЗМІ
Понад сотня політиків та активістів просять Зеленського повернути Корбану громадянствоПонад сотня політиків та активістів просять Зеленського повернути Корбану громадянство
Одинадцять танків і дві бронемашини: в Полтавській обласній прокуратурі розповіли про вилучену у місцевих жителів зброюОдинадцять танків і дві бронемашини: в Полтавській обласній прокуратурі розповіли про вилучену у місцевих жителів зброю
Заповідні території Карпатського природного парку можуть забрати під потреби "Буковеля" - експертЗаповідні території Карпатського природного парку можуть забрати під потреби "Буковеля" - експерт
Джонсон нагородив Зеленського премією Черчилля і назвав українців левамиДжонсон нагородив Зеленського премією Черчилля і назвав українців левами
До Карпатського нацпарку призначають нового керівника для відчуження заповідних земель - експертДо Карпатського нацпарку призначають нового керівника для відчуження заповідних земель - експерт
Британія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема ФіліпсаБританія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема Філіпса
Зараз Україна використовує тему Кримського мосту як засіб тролінгу: експерт пояснив, чому зруйнувати цей об'єкт не так простоЗараз Україна використовує тему Кримського мосту як засіб тролінгу: експерт пояснив, чому зруйнувати цей об'єкт не так просто
В ДПСУ розповіли про нові правила ввезення домашніх тварин з України до ПольщіВ ДПСУ розповіли про нові правила ввезення домашніх тварин з України до Польщі
Мобілізація в Україні: чи можна відмовитися від повісткиМобілізація в Україні: чи можна відмовитися від повістки
Последние новости
Подгружаем последние новости