Мобілізація жінок з 1 жовтня: українкам розповіли, кого призовуть у першу чергу

В Україні з 1 жовтня запровадять обов'язковий військовий облік для жінок певних спеціальностей. Як і у чоловіків, для військовозобов'язаних жінок існуватиме своя черговість призову. Крім того, українки зможуть отримати відстрочку від мобілізації на тих самих підставах, що й військовозобов'язані чоловіки.

Адвокат Сергій Новак розповів, кого з військовозобов'язаних жінок можуть мобілізувати у першу чергу, а кого не мобілізуватимуть взагалі. Це залежить від мобілізаційного завдання Генштабу для кожного регіону та військкоматів, а також від того, які фахівці необхідні армії, зазначає адвокат.

Жінки можуть отримати відстрочку від мобілізації на тих самих підставах, що й військовозобов'язані чоловіки, плюс для жінок існують свої обмеження.

Зокрема, не можна мобілізувати вагітну або перебуваючу у декретній відпустці по догляду за дитиною до 3 років, українку. Якщо в сім'ї підлягають мобілізації і чоловік і дружина, але є неповнолітня дитина, один із подружжя має право отримати відстрочку від мобілізації. Тимчасова відстрочка надається залежно від обставин. Наприклад, якщо це відстрочка через навчання, то на період навчання. Якщо догляд за родичами, які потребують постійного догляду – доти, поки цей догляд необхідний. Згідно із законом, в Україні також не можуть мобілізувати народних депутатів жінок.

Раніше повідомлялося, скільки українок у жовтні отримають повістки та не зможуть виїхати за кордон.