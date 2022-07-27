Понад сотня політиків та активістів просять Зеленського повернути Корбану громадянство

Серед підписантів такі люди як ексгенпрокурор Луценко, Віталій Кличко та Степан Хмара, інформує ZN.ua.

Понад сотня політиків та активістів просять Зеленського повернути Корбану громадянство
© Сайт Дніпропетровської ОДА

Понад сотня політиків, громадських діячів, бізнесменів та активістів звернулись із відкритим листом до президента Володимира Зеленського із проханням переглянути рішення про позбавлення громадянства голови Штабу територіальної терборони Дніпра Геннадія Корбана. Відповідний документ на своїй сторінці опублікував міський голова Дніпра Борис Філатов.

Зокрема Зеленського просять дати доручення Комісії з питань громадянства при Президенті та провести перевірку з даного питання.

«Ці дії не мають нічого спільного з законом, грубо порушують статтю 25 Конституції України, яка прямо говорить: “Громадянин України не може бути позбавлений громадянства... Громадянин України не може бути вигнаний за межі України…”», - йдеться у зверненні до президента.

Його автори заявляють, що позбавлення Корбана громадянства шкодить авторитету України, та вказують на «вагомий та беззаперечний» вклад Корбана у захист України.

«Ми сподіваємося, що Ви нас почуєте і виправите ситуацію. Зараз як ніколи потрібна єдність влади і суспільства, єдність всіх українців заради Перемоги України у священній Війні за Незалежність.

І все, що цьому заважає - політичні ігри, зведення особистих порахунків, все дріб‘язкове і неузгоджене з правом і державним інтересом - має бути відкинуте або хоча би відкладене», - йдеться в тексті документу.

Серед підписантів документу окрім самого Філатова, є Дмитро Ярош, Віталій Кличко, Степан Хмара, Юрій Луценко, міські голови низки міст, низка відомих культурних діячів та інші.

«Я ніколи не думав, що стільки людей підтримають нашу ініціативу. Людей зовсім різних, яких часом зовсім нічого не об'єднує. Але ми – нація, яка гостро відчуває несправедливість», - прокоментував лист Борис Філатов.

Нагадаємо, у пятницю, 22 липня, в Геннадія Корбана під час в’їзду в Україну вилучили паспорти, коли він намагався перетнути кордон у пункті пропуску «Смільниця». Сам Корбан звернувся до президента Володимира Зеленського та попросив «вирішити це непорозуміння».

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо про позбавлення президентом Володимиром Зеленським громадянства України десяти осіб, включно з депутатами Ігорем Васильковським («Слуга народу»), Вадимом Рабіновичем (заборонена ОПЗЖ), головою тероборони Дніпропетровщини Геннадієм Корбаном та олігархом Ігорем Коломойським. Зокрема фото документа опублікував член Комітету ВР з питань правової політики Сергій Власенко.

Джерела ZN.UA в офісі президента України підтвердили існування відповідного указу президента Володимира Зеленського, попри те, що на сайті глави держави він досі не опублікований, адже означений як таємний.


Ірина Знась, ZN.ua





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