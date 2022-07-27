Уряд ФРН схвалив продаж Україні 100 гаубиць Panzerhaubitze2000 – Spiegel

Федеральний уряд Німеччини схвалив продаж Україні 100 сучасних бронебійних гаубиць, повідомляє Spiegel.

Вже 13 липня міністерство економіки Роберта Хабека видало німецькому виробнику озброєнь Krauss-Maffei Wegmann (KMW) ліцензію на виробництво систем типу Panzerhaubitze2000.

Очікується, що виробництво всіх гаубиць розраховане на кілька років, для німців у пріоритеті укріплення української армії у довгостроковій перспективі.

Федеральний уряд уже поставив в Україну кілька систем типу PzH2000 із запасів бундесверу за останні кілька тижнів.