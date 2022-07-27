Новостей.COM ⇒
2022-07-27
Уряд ФРН схвалив продаж Україні 100 гаубиць Panzerhaubitze2000 – Spiegel
Сто німецьких гаубиць коштуватимуть Україні 1,7 млрд євро, інформує
© wikipedia
Федеральний уряд Німеччини схвалив продаж Україні 100 сучасних бронебійних гаубиць,
Вже 13 липня міністерство економіки Роберта Хабека видало німецькому виробнику озброєнь Krauss-Maffei Wegmann (KMW) ліцензію на виробництво систем типу Panzerhaubitze2000.
Очікується, що виробництво всіх гаубиць розраховане на кілька років, для німців у пріоритеті укріплення української армії у довгостроковій перспективі.
Федеральний уряд уже поставив в Україну кілька систем типу PzH2000 із запасів бундесверу за останні кілька тижнів.
Антон Герасименко, ZN.ua