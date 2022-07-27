Уряд ФРН схвалив продаж Україні 100 гаубиць Panzerhaubitze2000 – Spiegel

Сто німецьких гаубиць коштуватимуть Україні 1,7 млрд євро, інформує ZN.ua.

Уряд ФРН схвалив продаж Україні 100 гаубиць Panzerhaubitze2000 – Spiegel
© wikipedia

Федеральний уряд Німеччини схвалив продаж Україні 100 сучасних бронебійних гаубиць, повідомляє Spiegel.

Вже 13 липня міністерство економіки Роберта Хабека видало німецькому виробнику озброєнь Krauss-Maffei Wegmann (KMW) ліцензію на виробництво систем типу Panzerhaubitze2000.

Очікується, що виробництво всіх гаубиць розраховане на кілька років, для німців у пріоритеті укріплення української армії у довгостроковій перспективі.

Федеральний уряд уже поставив в Україну кілька систем типу PzH2000 із запасів бундесверу за останні кілька тижнів.


Антон Герасименко, ZN.ua





Интересные новости
Загальна мобілізація: коли українці можуть відмовитися від незаконної повісткиЗагальна мобілізація: коли українці можуть відмовитися від незаконної повістки
Компанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRPКомпанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRP
У США закликали поставити Україні ракети дальньої діїУ США закликали поставити Україні ракети дальньої дії
Мобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служитиМобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служити
Британія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема ФіліпсаБританія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема Філіпса
Блок рекламы


Похожие новости
Експерти пояснили, в яких випадках Росія може завдати ядерний удар по УкраїніЕксперти пояснили, в яких випадках Росія може завдати ядерний удар по Україні
В Україні зменшилася кількість громадян, які хочуть переїхати за кордонВ Україні зменшилася кількість громадян, які хочуть переїхати за кордон
Число "двохсотих" окупантів перевалило за круглу цифру: свіжі дані про втрати РФ в УкраїніЧисло "двохсотих" окупантів перевалило за круглу цифру: свіжі дані про втрати РФ в Україні
Спартц закликає Байдена створити оперативну групу в Міноборони для нагляду за допомогою УкраїніСпартц закликає Байдена створити оперативну групу в Міноборони для нагляду за допомогою Україні
Сенатори США закликають запровадити санкції проти продажу російської нафти Китаю — BloombergСенатори США закликають запровадити санкції проти продажу російської нафти Китаю — Bloomberg
В ЄС похвалили Україні за виконання Угоди про асоціаціюВ ЄС похвалили Україні за виконання Угоди про асоціацію
В Україні лінія фронту вже півтора тижні є статичноюВ Україні лінія фронту вже півтора тижні є статичною
NYT: Спроби задобрити Путіна не зупинять війну в Україні через одну важливу причинуNYT: Спроби задобрити Путіна не зупинять війну в Україні через одну важливу причину
Як не потрапити у рабство: в Україні запустили кампанію з протидії торгівлі людьмиЯк не потрапити у рабство: в Україні запустили кампанію з протидії торгівлі людьми
Мобілізація в Україні: чи можна відмовитися від повісткиМобілізація в Україні: чи можна відмовитися від повістки
Последние новости
Подгружаем последние новости