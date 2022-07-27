Зеленський пропонує призначити Костіна генпрокурором: що відомо про "слугу народу"

Президент України Володимир Зеленський вніс до парламенту постанову про призначення Андрія Костіна на посаду генерального прокурора. Комітет Верховної Ради незабаром розгляне це питання, інформує Апостроф .

Про це повідомив народний депутат з фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Через 1,5 години (10:00) має відбутися правоохороний Комітет ВРУ щодо розгляду цього питання", - написав він.

На офіційному вебпорталі Верховної Ради з'явився відповідний проєкт постанови про надання згоди на призначення президентом України Костіна Андрія Євгеновича на посаду генпрокурора.

Що відомо про кандидата на посаду генпрокурора

Народний депутат 9-го скликання Андрій Костін входить до партії "Слуга народу". Зараз він займає посади заступника голови Комітету ВР з питань правової політики та голови підкомітету з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини й альтернативного розв'язання спорів. Також Костін член Національної ради з питань антикорупційної політики.

До кар'єри у Верховній Раді Костін став директором адвокатської компанії "Право" та заступником голови Ради адвокатів Одеської області, а потім заступником голови президії Об'єднання адвокатів "Одеська обласна колегія адвокатів". Носить звання Заслуженого юриста України з 2021 року.

У 2010 році його обрали депутатом Одеської міськради від партії "Фронт Змін", а на час виборів до ВР був безпартійним.

Крім того, відомо, що Костін голосував за законопроєкт 0901-П, який не передбачає існування російськомовних шкіл в Україні.