Німеччина пообіцяла Словаччині довгострокове розміщення військ на тлі загрози Росії
Бербок зустрілася з главою МЗС Словаччини.
Військовослужбовці Бундесверу та німецькі системи ППО можуть бути розміщені у Словаччині на довгостроковій основі. Про це заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок, перебуваючи у Братиславі з офіційним візитом, повідомляє
Бербок зазначила, що зенітні ракетні комплекси «Патріот» залишатимуться у Словаччині для захисту від загрози з боку РФ доти, доки будуть потрібні..
«Це не одноденка, а солідарність у дії. Ми згуртовані і в цьому питанні безпеки», - додала Бербок.
Зазначається, що у березні на території Словаччини були дислоковані німецькі системи ППО та близько 300 військовослужбовців, потім у квітні ще близько 300 німецьких військових стали частиною багатонаціональної оперативної групи у Словаччині, яка має близько 100 км спільного кордону з Україною, інформує
Загальна кількість військовослужбовців Бундесверу у Словаччині становить близько 640 осіб, заявила Бербок.
Також повідомляється, що Бербок та глава МЗС Словаччини Іван Корчок оголосили про продовження переговорів щодо кругових постачань озброєння в Україну. Відповідно до таких домовленостей східноєвропейські партнери по НАТО отримують західні озброєння в обмін на бойову техніку радянського виробництва, яку вони надають Україні для захисту від агресії Росії.
Крім того, про кругові поставки майже домовилися Берлін і Прага. Бербок відвідала Прагу, де зустрілася з главою МЗС Чехії Яном Липавським.
Бербок також звинуватила владу РФ в спробі повністю підпорядкувати собі Україну. Глава МЗС Німеччини підкреслила, що заяви російського міністра закордонних справ Сєргєя Лаврова, про те, що РФ «допоможе українському народу» позбутися «абсолютно антинародного та антиісторичного режиму», вкотре продемонстрували глибокий рівень зневаги влади Росії до демократичного вибору України.