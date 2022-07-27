Німеччина пообіцяла Словаччині довгострокове розміщення військ на тлі загрози Росії

Бербок зустрілася з главою МЗС Словаччини.

Німеччина пообіцяла Словаччині довгострокове розміщення військ на тлі загрози Росії
© Annalena Baerbock/Facebook

Військовослужбовці Бундесверу та німецькі системи ППО можуть бути розміщені у Словаччині на довгостроковій основі. Про це заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок, перебуваючи у Братиславі з офіційним візитом, повідомляє DW.

Бербок зазначила, що зенітні ракетні комплекси «Патріот» залишатимуться у Словаччині для захисту від загрози з боку РФ доти, доки будуть потрібні..

«Це не одноденка, а солідарність у дії. Ми згуртовані і в цьому питанні безпеки», - додала Бербок.

Зазначається, що у березні на території Словаччини були дислоковані німецькі системи ППО та близько 300 військовослужбовців, потім у квітні ще близько 300 німецьких військових стали частиною багатонаціональної оперативної групи у Словаччині, яка має близько 100 км спільного кордону з Україною, інформує ZN.ua.

Загальна кількість військовослужбовців Бундесверу у Словаччині становить близько 640 осіб, заявила Бербок.

Також повідомляється, що Бербок та глава МЗС Словаччини Іван Корчок оголосили про продовження переговорів щодо кругових постачань озброєння в Україну. Відповідно до таких домовленостей східноєвропейські партнери по НАТО отримують західні озброєння в обмін на бойову техніку радянського виробництва, яку вони надають Україні для захисту від агресії Росії.

Крім того, про кругові поставки майже домовилися Берлін і Прага. Бербок відвідала Прагу, де зустрілася з главою МЗС Чехії Яном Липавським.

Бербок також звинуватила владу РФ в спробі повністю підпорядкувати собі Україну. Глава МЗС Німеччини підкреслила, що заяви російського міністра закордонних справ Сєргєя Лаврова, про те, що РФ «допоможе українському народу» позбутися «абсолютно антинародного та антиісторичного режиму», вкотре продемонстрували глибокий рівень зневаги влади Росії до демократичного вибору України.


Анастасія Гурін, ZN.ua





Интересные новости
Загальна мобілізація: коли українці можуть відмовитися від незаконної повісткиЗагальна мобілізація: коли українці можуть відмовитися від незаконної повістки
Компанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRPКомпанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRP
У США закликали поставити Україні ракети дальньої діїУ США закликали поставити Україні ракети дальньої дії
Мобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служитиМобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служити
Британія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема ФіліпсаБританія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема Філіпса
Блок рекламы


Похожие новости
Ядерні погрози Росії спрацювали, і Китай це помітив - експертЯдерні погрози Росії спрацювали, і Китай це помітив - експерт
Війська РФ за добу знищили більше 200 гектарів врожаю на ХерсонщиніВійська РФ за добу знищили більше 200 гектарів врожаю на Херсонщині
ЗСУ знищили дві гаубиці "Мста-Б" та склад боєприпасів військ РФЗСУ знищили дві гаубиці "Мста-Б" та склад боєприпасів військ РФ
Українські військові готуються до контрнаступу у Миколаївській областіУкраїнські військові готуються до контрнаступу у Миколаївській області
ЗСУ зруйнували логістичні й транспортні шляхи військ РФ в Херсонській областіЗСУ зруйнували логістичні й транспортні шляхи військ РФ в Херсонській області
WSJ: Путін руйнує комфортний для Росії світовий порядокWSJ: Путін руйнує комфортний для Росії світовий порядок
У Бахмуті війська РФ влучили в готель: є загиблі та пораненіУ Бахмуті війська РФ влучили в готель: є загиблі та поранені
Росіяни сподіваються торгуватися долями військовополонених для послаблення санкцій — ОПОРАРосіяни сподіваються торгуватися долями військовополонених для послаблення санкцій — ОПОРА
ООН підіграла росії, назвавши депортованих українців біженцями: "Легітимізація дій"ООН підіграла росії, назвавши депортованих українців біженцями: "Легітимізація дій"
Понад 100 сімей зажадали у путіна знайти синів і чоловіків: "Допомоги від командирів військових частин немає"Понад 100 сімей зажадали у путіна знайти синів і чоловіків: "Допомоги від командирів військових частин немає"
Последние новости
Подгружаем последние новости