Німеччина пообіцяла Словаччині довгострокове розміщення військ на тлі загрози Росії

Військовослужбовці Бундесверу та німецькі системи ППО можуть бути розміщені у Словаччині на довгостроковій основі. Про це заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок, перебуваючи у Братиславі з офіційним візитом, повідомляє DW .

Бербок зазначила, що зенітні ракетні комплекси «Патріот» залишатимуться у Словаччині для захисту від загрози з боку РФ доти, доки будуть потрібні..

«Це не одноденка, а солідарність у дії. Ми згуртовані і в цьому питанні безпеки», - додала Бербок.

Зазначається, що у березні на території Словаччини були дислоковані німецькі системи ППО та близько 300 військовослужбовців, потім у квітні ще близько 300 німецьких військових стали частиною багатонаціональної оперативної групи у Словаччині, яка має близько 100 км спільного кордону з Україною, інформує ZN.ua .

Загальна кількість військовослужбовців Бундесверу у Словаччині становить близько 640 осіб, заявила Бербок.

Також повідомляється, що Бербок та глава МЗС Словаччини Іван Корчок оголосили про продовження переговорів щодо кругових постачань озброєння в Україну. Відповідно до таких домовленостей східноєвропейські партнери по НАТО отримують західні озброєння в обмін на бойову техніку радянського виробництва, яку вони надають Україні для захисту від агресії Росії.

Крім того, про кругові поставки майже домовилися Берлін і Прага. Бербок відвідала Прагу, де зустрілася з главою МЗС Чехії Яном Липавським.