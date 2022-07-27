Кримський напружився: яскраві фотожаби на удар ЗСУ Антонівським мостом

Збройні Сили України, за попередньою інформацією, вночі 26 липня знищили Антонівський міст, який сполучав Херсонську область через Дніпро і слугував логістичним об'єктом для російських окупантів, інформує Апостроф .

У мережі швидко відреагували на таку подію і створили дотепні меми.

Як відомо, кожен українець чекає на знищення Кримського мосту - нелегально побудованої переправи, яка сполучає окупований Крим з країною-терористом Росією.

Водночас важливим для окупантів був і Антонівський міст, тому перетворення його на недійсну переправу справило враження на користувачів соціальних мереж і надихнуло на яскраві меми.

Також не обійшлося без жартів, наприклад, "Антонівський міст отріцатєльно побудувався" чи "Тепер у Херсоні є перший розвідний міст", і "Система ППО "Антонівський міст" успішно збила ракети своєю конструкцією. Після успішної роботи міст приліг відпочити".