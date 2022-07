Британія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема Філіпса

Велика Британія ввела санкції відносно відомого російського пропагандиста, громадянина Британії Грема Філіпса (Graham Phillips) – повідомив журналіст BBC Франсіс Скар (Francis Scarr).

«Велика Британія щойно додала 42 нові записи до списку санкцій проти Росії, включаючи не кого іншого, як Грема Філіпса», - написав журналіст у Twitter .