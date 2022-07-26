Британія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема Філіпса

Загалом до санкційного списку додали 42 особи

Британія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема Філіпса
Щодо пропагандиста Філліпса ввели санкції
© @GrahamWPhilips

Велика Британія ввела санкції відносно відомого російського пропагандиста, громадянина Британії Грема Філіпса (Graham Phillips) – повідомив журналіст BBC Франсіс Скар (Francis Scarr).

«Велика Британія щойно додала 42 нові записи до списку санкцій проти Росії, включаючи не кого іншого, як Грема Філіпса», - написав журналіст у Twitter.

The UK has just added 42 new entries to its Russia sanctions list, including none other than Graham Phillips pic.twitter.com/CFj5xYgWsD

— Francis Scarr (@francis_scarr) July 26, 2022

Також журналіст опублікував перелік осіб, яких разом з пропагандистом Філіпсом додали до санкційного списку.

Francis Scarr

Грем Філліпс з весни 2014 року бере активну участь у створенні російського пропагандистського продукту, співпрацює кремлівськими телеканалами. У липні 2014 року йому був заборонений в'їзд в Україну, але він незаконно проник на окуповані території.

У листопаді 2018 року під будівлею українського посольства у Відні Філіпс намагався спровокувати на бійку посла України в Австрії Олександра Щербу.

А в жовтні 2018 року кремлівський пропагандист поглумився над могилою лідера ОУН Степана Бандери на цвинтарі Вальдфрідгоф у Мюнхені.

У 2017 році Головна військова прокуратура України отримала доступ до всіх мобільних телефонних переговорів Філліпса з 1 квітня 2014 року до 1 січня 2017 року.

З даними прокуратури, під час перебування в окупованих районах Донецької та Луганської областей Філліпс активно співпрацював з ватажками бойовиком Арсенієм "Моторолою" Павловим і Михайлом "Гіві" Толстих.

В Україні, в тому числі в зоні АТО, пропагандист користувався мобільним телефоном з сім-картами оператороів МТС і lifecell, з допомогою яких спілкувався з терористами з приводу висвітлення їх діяльності, отримував інформацію щодо зйомки репортажів, під час яких він допитував українських військовополонених.


Артем Руденко, ZN.ua





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