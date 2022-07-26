Ексканцлер Німеччини Шредер літає на відпочинок до Москви

Його помітили неподалік офісу «Роснєфті».

Ексканцлер Німеччини Шредер літає на відпочинок до Москви
© les-crises.fr

Колишній канцлер Німеччини Ґергард Шредер не припиняє спілкування з російськими бізнесменами та політиками, а також вирішив провести міні-відпустку у Москві.

"Я тут кілька днів на відпочинку. Москва - чудове місто", - сказав він 25 липня кореспондентові німецького телеканалу n-tv, який перстрів його у місті.

На зауваження журналіста, що неподалік місця їхньої зустрічі знаходиться штаб-квартира російської нафтової компанії "Роснефть", Шредер начебто здивовано відповів: "Невже? О, справді, ви маєте рацію".

У свою чергу міністр праці та соціальних справ Німеччини Губертус Гайль, якого попросили прокоментувати відпочинок однопартійця та колишнього лідера Соціал-демократичної партії Німеччини в столиці Росії у черговий раз відмежувався від нього.

"Я вже давно не розумію такої поведінки, особливо зараз", - заявив він в коментарі телеканалам RTL і n-tv.

Гайль наголосив, що зараз дії Шредера не мають стосунку ні до політики німецького, ні до партії соціал-демократів.


Ірина Знась, ZN.ua





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