Окупанти не спроможні забезпечити навіть базові потреби: вода в Маріуполі іде з фекаліями, у Донецьку - з хробаками

Якість води на окупованих територіях є загрозою для життя й здоров'я людей, інформує ZN.ua.

Окупанти не спроможні забезпечити навіть базові потреби: вода в Маріуполі іде з фекаліями, у Донецьку - з хробаками
© Соцмережі

Окупанти продовжують доводити окуповані території до гуманітарної кризи, і не спроможні забезпечити навіть таку базову потребу як водопостачання. Про це свідчать відео та документи, що оприлюднюються в соціальних мережах.

Так, в Маріуполі після кількамісячної відсутності водопостачання, воду нарешті подали, але аналізи показали наявність в воді коліформ. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, через маріупольську групу спротиву «Немезіда» в сумці-холодильнику в простерилізованій пляшці було отримано пробу води. Вода була набрана з ємності на вулиці, з якої окупанти роздають воду та позиціонують її як очищену питну воду для споживання.

Аналізи, проведені в Запорізькій санстанції показали, що вода була набрана у відкритих водоймах (річка, озеро) та має приміси фекальної речовини.

"Така вода є загрозою та передумовою виникнення інфекційних хвороб (зокрема дизентерії). Воду, яку подають як питну, пити не можна. Набирають її в р. Кальчик, як і повідомляли джерела, а тепер підтверджено дослідженням", - наголосив Андрющенко.

В іншому окупованому місті, яке не зазнавало таких руйнувань, як Маріуполь, та знаходиться в окупації вже 8 років - у Донецьку, ситуація з водою не краща.

Так, у липні в Куйбишівському районі міста мешканцям подали воду з хробаками.

У Калинівському районі з крана текла невідома субстанція.

Нагадаємо, на тлі подібних проблем окупанти відвертають увагу створенням псевдо проблем. Так, наприклад, окупанти вирішили перейменувати Маріуполь.

За матеріалами: ZN.UA /

Лія Ільченко, ZN.ua





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