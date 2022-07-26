В ДПСУ розповіли про нові правила ввезення домашніх тварин з України до Польщі

Серед обов'язкових умов – наявність імплантованого ідентифікаційного мікрочіпа, інформує ZN.ua.

В ДПСУ розповіли про нові правила ввезення домашніх тварин з України до Польщі
© Erda Estremera / Unsplash

З 25 липня 2022 року Державна прикордонна служба запровадила нові правила ввезення домашніх тварин з території України на територію Польщі. Серед них – наявність імплантованого ідентифікаційного мікрочіпу. Про це йдеться у повідомленні ДПСУ в Telegram.

За інформацією відомства, відтепер власникам хатніх тварин потрібно виконати низку умов, щоб безперешкодно перетнути українсько-польський кордон зі своїм улюбленцем.

«Перетинання кордону з хатніми тваринами буде можливо лише за наступних умов: тварина має імплантований мікрочіп; тварина вакцинована від сказу (вакцинація має бути актуальною та проведеною не раніше, ніж встановлений мікрочіп); тварина має діючий ветеринарний паспорт Європейського зразка, який видається державними ветеринарними закладами і підтверджує встановлення мікрочіпу та проведення вакцинації», – йдеться у повідомленні.

В ДПСУ наголошують, що для спрощення процедури перевезення домашніх улюбленців польські митні та ветеринарні служби не вимагатимуть довідку про стан здоров’я та результати тестування рівня антитіл проти сказу, проведеного методом титрування. Якщо ж громадяни України захочуть подорожувати з тваринами в інші країни, де подібний документ обов’язковий, вони зможуть отримати його у Польщі.


Олександр Кричковський, ZN.ua





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