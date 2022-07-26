Взимку на нас може чекати нова хвиля COVID-19 — єврочиновниця

Країни-члени ЄС повинні вже зараз почати готуватися до нової хвилі пандемії COVID-19 восени та взимку, заявила у понеділок Європейський комісар з охорони здоров’я та безпеки харчових продуктів Стелла Кіріакідес в інтерв’ю державному радіо Кіпру, повідомляє CyprusMail.

Стелла Кіріакідес також попередила, що «немає місця для самозаспокоєння», заявивши, що пандемія ще не закінчилася.

«На жаль, пандемія показала тривожне зростання в кількох країнах», — підкреслила вона.

«Упродовж останніх двох місяців ми готувалися до осені та зими, повністю усвідомлюючи, що наступна хвиля пандемії не може і не повинна додатково обтяжувати нашу економіку чи наше суспільство, особливо в той час, коли на них вплинула війна в Україні та інфляція», — сказала єврочиновниця.

Кіріакідес додала, що Комісія звернулася до країн-членів із закликом прискорити повторну вакцинацію людей віком старше 60 років і вразливих груп.

«Ці місяці повинні бути підготовчими. Тоді наші системи охорони здоров’я будуть готові до можливих нових хвиль, які можуть, наприклад, поєднуватися з сезонним грипом», — сказала вона.