Зеленський призначив нового командувача Силами спецоперацій ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський своїми указами змінив командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України – замість Григорія Галагана ним став Віктор Хоренко, інформує Апостроф.

Відповідні укази опубліковано на сайті Офісу президента України.

Спочатку глава держави підписав указ про звільнення Галагану з посади командувача ССО.

Того ж дня президент підписав указ про призначення Хоренка на посаду командувача.

Хоренко є учасником російсько-української війни, а Галаган – генерал-майор ЗСУ. Був нагороджений медаллю "За військову службу Україні", а також орденами "За мужність" ІІІ ступеня та Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.


Євген Устименко, Апостроф





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