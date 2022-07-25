Зеленський призначив нового командувача Силами спецоперацій ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський своїми указами змінив командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України – замість Григорія Галагана ним став Віктор Хоренко, інформує Апостроф .

Відповідні укази опубліковано на сайті Офісу президента України.

Спочатку глава держави підписав указ про звільнення Галагану з посади командувача ССО.

Того ж дня президент підписав указ про призначення Хоренка на посаду командувача.

Хоренко є учасником російсько-української війни, а Галаган – генерал-майор ЗСУ. Був нагороджений медаллю "За військову службу Україні", а також орденами "За мужність" ІІІ ступеня та Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.