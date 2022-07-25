Українські бійці знищили черговий російський штурмовик Су-25

Такий же літак наші захисники збили і вчора.

Українські бійці знищили черговий російський штурмовик Су-25
© Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

Українські сили протиповітряної оборони 25 липня збили ще один російський штурмовий літак Су-25 "Грач". Про це повідомляє пресслужба 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади у Facebook.

"Закінчуємо день гарними новинами! Черговий ворожий Су-25 (Грач) відправився в пекло завдяки філігранній роботі підрозділу протиповітряної оборони Січеславської бригади! Обіцяємо і надалі справно крушити окупантів!", - йдеться в повідомленні.


Максим Царук, ZN.ua





Интересные новости
Україна має закінчити війну до холодів, чому це важливо: "Якщо цього не зробити..."Україна має закінчити війну до холодів, чому це важливо: "Якщо цього не зробити..."
У США закликали поставити Україні ракети дальньої діїУ США закликали поставити Україні ракети дальньої дії
Мобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служитиМобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служити
Компанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRPКомпанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRP
«Я хочу вернутися в Україну»: депортовані українці та їх родичі залишаються сам на сам із проблемами«Я хочу вернутися в Україну»: депортовані українці та їх родичі залишаються сам на сам із проблемами
Блок рекламы


Похожие новости
Українські десантники із ПЗРК " Ігла" збили бойовий вертоліт РФ Ка - 52Українські десантники із ПЗРК " Ігла" збили бойовий вертоліт РФ Ка - 52
Українські військові ліквідували 100 окупантів у готелі в Красному ЛучіУкраїнські військові ліквідували 100 окупантів у готелі в Красному Лучі
ЗСУ збили російський штурмовик Су-25 "Грач"ЗСУ збили російський штурмовик Су-25 "Грач"
ЗСУ збили російський безпілотник ZalaЗСУ збили російський безпілотник Zala
В Херсонській області українські захисники знищили російську батарею ЗРК С-300 — ОК «Південь»В Херсонській області українські захисники знищили російську батарею ЗРК С-300 — ОК «Південь»
Контрнаступ ЗСУ: українські військові можуть звільнити всю Херсонщину до осені
Четверо видатних світових генерали допомагатимуть українській територіальній обороніЧетверо видатних світових генерали допомагатимуть українській територіальній обороні
Forbes: Експерти вказали на зброю, якою Росія хоче знищити українські HIMARSForbes: Експерти вказали на зброю, якою Росія хоче знищити українські HIMARS
Обстріл Донецької області: війська РФ знищили ще дві школи та дитсадокОбстріл Донецької області: війська РФ знищили ще дві школи та дитсадок
На Донбасі загинули чотири бійці Інтернаціонального легіону — PoliticoНа Донбасі загинули чотири бійці Інтернаціонального легіону — Politico
Последние новости
Подгружаем последние новости