Українські бійці знищили черговий російський штурмовик Су-25

Українські сили протиповітряної оборони 25 липня збили ще один російський штурмовий літак Су-25 "Грач". Про це повідомляє пресслужба 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади у Facebook .

"Закінчуємо день гарними новинами! Черговий ворожий Су-25 (Грач) відправився в пекло завдяки філігранній роботі підрозділу протиповітряної оборони Січеславської бригади! Обіцяємо і надалі справно крушити окупантів!", - йдеться в повідомленні.