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2022-07-25
Українські бійці знищили черговий російський штурмовик Су-25
Такий же літак наші захисники збили і вчора.
© Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України
Українські сили протиповітряної оборони 25 липня збили ще один російський штурмовий літак Су-25 "Грач". Про це повідомляє пресслужба 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади у
"Закінчуємо день гарними новинами! Черговий ворожий Су-25 (Грач) відправився в пекло завдяки філігранній роботі підрозділу протиповітряної оборони Січеславської бригади! Обіцяємо і надалі справно крушити окупантів!", - йдеться в повідомленні.
Максим Царук, ZN.ua