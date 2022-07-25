У школах Львівщини більше не буде класів з викладанням російською мовою – радник голови ОВА

У школах Львівщини більше не буде класів з навчанням російською мовою. Про це у Facebook повідомив радник голови Львівської ОВА Олег Радик.

«Класів з російською мовою навчання більше не буде в школах Львівської області. Були ще минулого року треті, четверті класи у трьох школах. Така інформація з Департаменту освіти та науки Львівської обласної державної адміністрації. Але офіційно будемо знати до 5 вересня, коли всі суб’єкти подадуть звітність в ЄДЕБО (Єдину державну електронну базу з питань освіти)», – йдеться у повідомленні.