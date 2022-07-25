РФ проводить мобілізацію медперсоналу, адже шпиталі не справляються з кількістю поранених – ГУР

Шпиталі РФ не можуть впоратися з наявною кількістю поранених окупантів, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України. Вказано, що країна-агресорка проводить мобілізацію медперсоналу.

«Велика кількість поранених в підрозділах ЗС РФ , які залучені до ведення бойових дій в Україні, призвела до переповнення військових шпиталів на території Росії. Виявилось, що їхня пропускна спроможність не розрахована на такий потік пацієнтів. Це унеможливлює надання якісної медичної допомоги», – зазначили в ГУР.

Водночас керівництво країни-агресорки вирішило провести мобілізацію медичного персоналу, зокрема і в Москві. Під мобілізаційні заходи ворога підпадають фахівці майже всіх медичних спеціальностей. Однак особливу увагу приділяють хірургічному персоналу. Мобілізацію медиків проводять без розголосу в ЗМІ та серед громадськості.

Мобілізованих медиків мають відправляти на тимчасово окуповані українські території. Зокрема, мова йде про Маріуполь, Донецьк та Луганськ. Що стосується медперсоналу, який не має хірургічного фаху, то ним планують «оптимізувати» роботу у прифронтових зонах. Так, терапевти можуть стати асистентами хірургів, педіатри військовими фельдшерами тощо.

«Одночасно так званий «начальник відділу охорони здоров’я Бердянську», колаборант та зрадник Микола Мірошниченко, «проінспектував» службові квартири медичних працівників підприємства «Бердянське територіальне медичне об’єднання». За його розпорядженням покинуті квартири медиків будуть перерозподілені серед медичного персоналу, який погодився на співпрацю з окупантами», – додали в ГУР.

Крім того, в окремих населених пунктах окупованої території Донецької області ворог розміщує автобуси, у яких облаштовує так звані «мобільні медичні поліклініки». Зокрема, окупанти заявляють, нібито в таких «поліклініках» приймають хворих з-поміж місцевих жителів. Однак, за даними української розвідки, під час огляду в таких пунктах хворих змушують здавати кров для потреб «захисників армії ДНР та російських військовослужбовців, які воюють в Україні».